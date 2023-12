Kate Winslet se convierte en dictadora en el tráiler de la próxima serie de HBO

HBO acaba de lanzar el primer tráiler oficial de "The Regime", la nueva miniserie protagonizada por Kate Winslet que se estrena el próximo 4 de marzo.

Kate Winslet vuelve al universo de las miniseries de HBO este 2024. Y lo hace con una apuesta de lo más interesante que acaba de lanzar su primer tráiler oficial (después de habernos regalado un pequeño avance hace unos meses): 'The Regime' ('El Régimen').

En esta nueva ficción, que sigue a las anteriores de la actriz en la plataforma, 'Mildred Pierce' y 'Mare of Easttown', veremos a Winslet en la piel de una autoritaria líder de un ficticio régimen europeo. A lo largo de su temporada, recorreremos los pasillos del palacio en el que la sede del gobierno está ubicada y asistiremos al desmoronamiento de su calculada y firme estructura estatal.

HBO también ha anunciado que la fecha de estreno de 'The Regime' será el día 4 de marzo de 2024. Aunque todavía haya que esperar un par de meses para poder disfrutar de lo nuevo de la estrella de 'Titanic', seguro que a lo largo de este tiempo descubriremos muchas más novedades sobre la que ya es una de las series más esperadas de 2024.

Con estas primeras imágenes hemos podido atisbar a una Winslet sólida, estricta y decidida. Esta no es la primera vez que la actriz se mete en la piel de un personaje al frente de una sociedad totalitaria y, en parte, distópica. Winslet también le dio vida a la dictadora de la popular saga de películas juveniles 'Divergente', en la que exploró algunos matices que seguro que ahora veremos con mayor profundidad, realismo y cohesión.

'The Regime' reúne a otros grandes nombres del panorama audiovisual contemporáneo bajo su título. En primer lugar, la serie ha contado con Will Tracy, guionista de 'El Menú' y de varios episodios de 'Succession', una de las mejores series de la historia de HBO y que pretende ser "reemplazada" por este nuevo drama político. Además, estará dirigida por Stephen Frears, responsable de títulos como 'Dangerous Liaisons', 'Philomena' o 'Florence Foster Jenkins'; y Jessica Hobbs, que ha firmado proyectos como 'The Crown' o 'Broadchurch'.

Acompañando a Winslet en el reparto de la serie podremos ver a Hugh Grant, Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough, Martha Plimpton, Danny Webb, David Bamber, Henry Goodman, Stanley Townsend, Louie Mynett, Rory Keenan, Karl Markovics y Pippa Haywood, entre otros.

Con el habitual éxito que suelen tener los proyectos de HBO en los que Winslet está involucrada, las expectativas con respecto a 'The Regime' son grandes. ¿Será, realmente, el nuevo gran drama político de la plataforma?¿Estaremos ante otro triunfo de HBO Max frente a sus competidores?