Una pareja vivió momentos de terror al ser asaltada y despojada de $3 millones

Un matrimonio de Lavalle fue abordado por dos ladrones que los redujo y les robó dinero de la venta de un vehículo realizada horas antes.

Hoy 08:06

Dos delincuentes asaltaron a una pareja en Lavalle, departamento Guasayán, y les habrían sustraído $3.000.000, producto de la reciente venta de un automóvil. Tras el robo, las víctimas fueron amordazadas e inmovilizadas con sogas, y abandonadas en el lugar.

Lavalle se ubica en el límite entre Catamarca y Santiago del Estero, compartiendo fronteras con el departamento Santa Rosa (Catamarca) y Guasayán (Santiago). La localidad está atravesada por la ruta que conecta Frías con San Pedro de Guasayán, y parte de su territorio pertenece a cada provincia, cruzando además las vías del ferrocarril.

Según la denuncia radicada en la subcomisaría de Lavalle, las víctimas fueron identificadas como Graciela Gladis Luna y su esposo Vicente Gerardo Díaz, domiciliados en calle Independencia s/n.

De acuerdo con el testimonio, la pareja estaba en su vivienda cuando dos desconocidos golpearon la puerta. Desde afuera, alegaron que debían entregar un boleto de compraventa vinculado a la operación realizada esa misma mañana por la venta del vehículo.

Sin sospechar nada, Díaz abrió la puerta, momento en que fue encañonado con un arma de fuego. En cuestión de segundos, ambos fueron reducidos, atados y despojados del dinero.

La policía montó de inmediato un operativo cerrojo en las rutas, aunque la principal dificultad fue establecer hacia dónde huyeron los asaltantes: ¿Santiago del Estero o Catamarca?

Actualmente, la investigación se centra en las personas que conocían la transacción, ante la sospecha de que las víctimas habrían sido marcadas o entregadas. Los investigadores ya tomaron nuevas declaraciones y trabajan en la elaboración de un “foto fit” con los rostros de los dos misteriosos delincuentes.