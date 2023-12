Entre la “moda” y la salud: ¿tomar colágeno tiene efectos adversos?

Está comprobado que mejora el aspecto de la piel, el pelo y las uñas. Aún así, no aconsejan tomarlo sin consultar a un dermatólogo. ¿Está comprobado que mejore las articulaciones?

¿Por qué muchas personas toman colágeno? ¿Debe ser recomendado por un profesional? ¿Tiene efectos adversos? ¿En qué casos sí y en qué casos no hacerlo?

Lo vemos en posteos de influencers en redes sociales, recomendaciones de famosas y hasta en gente amiga o conocida que, nos enteramos, comenzó a tomarlo recientemente para mejorar el aspecto de la piel, el pelo y las uñas.

“El colágeno es una molécula grande que está prácticamente en todas las partes del organismo: en los huesos, en las articulaciones, en la piel, en el ojo; y tiene una función de sostén. A medida que envejecemos, e incluso ya después de los veinticinco o treinta años, la cantidad de colágeno empieza a disminuir, ya que disminuye su producción”, explica a Clarín la dermatóloga María José Pelli.

Ahora bien, ¿puede su administración vía oral suplir esa disminución?

“La idea de administrar colágeno surge hace un montón de tiempo, el problema es que al ser una molécula tan grande es de difícil absorción, entonces, el primer punto que hay que destacar es que la persona debe fijarse que la molécula esté hidrolizada, porque eso significa que está cortado en pequeñas porciones, lo que permite su absorción por el tubo digestivo. Si no dice colágeno hidrolizado no se va a absorber”, añade.

Respecto a su funcionamiento, la dermatóloga explica que una vez absorbida, no pasa directamente del tubo digestivo a los huesos u otras zonas, sino que lo que hacen esas moléculas ingeridas es estimular a las enzimas que producen colágeno para que empiecen su producción. Para que este ocurra, indica que la dosis no debe ser menor a los 5 gramos.

“Muchos de los efectos del colágeno tienen que ver, también, con todos los ingredientes y los aditivos que tienen asociados. Por ejemplo, casi siempre se asocia con Vitamina C que es una enzima que produce colágeno, y es además un importante antioxidante que tiene efectos benignos para el organismo", asegura.

Y agrega: "envejecer es como oxidarse, es decir, todos los procesos del envejecimiento llevan a una oxidación de las proteínas del ADN y eso lleva a la muerte celular”, precisa.

La profesional explica que también está asociado con Vitamina D, que hace bien a los huesos y las articulaciones, y a betacarotenos, que son protectores para el sol, así como a otros agentes antienvejecimiento.

¿Es bueno para las articulaciones?

Pelli admite que al entender cuál es la función del colágeno en el organismo, muchas personas pueden preguntarse si podrían tomar colágeno ante enfermedades de las articulaciones o con fines preventivos.

“La evidencia científica de que, por tomar colágeno, uno mejore o cure estas funciones, es muy baja. Hay evidencia, pero no científicamente comprobada, por lo cual no es que uno lo recomiende como si fuera un medicamento. De hecho, no está en venta como medicamento sino en la góndola de los suplementos”, explica.

Según la médica, esto ocurre porque es complejo medir los resultados, y atribuir las mejoras a una determinada causa y no a otras. “¿Cómo se mide un resultado de mejoría de las articulaciones? Es muy difícil establecer una relación causa-efecto, decir ´yo tomo colágeno y mejoro´, por lo que hay ensayos clínicos en marcha, pero no hay nada certero”, analiza.

También explica que muchos médicos cirujanos recomiendan a sus pacientes tomarlo para mejorar la cicatrización.

Y añade: “Lo que sí hay, son artículos publicados que hablan de mejoras en la hidratación y elasticidad de la piel”.

La piel, el pelo y las uñas

El colágeno, luego de ser tomado por “al menos tres meses”, mejora la piel, que puede verse “más tersa, más brillante, con mejor tonicidad”. El pelo y las uñas también mejoran. Y según asegura la médica, “no hay reportes de signos adversos”.

Esto no implica que cualquier persona que quiera mejorar el aspecto de la piel, el pelo o las uñas, deba ir a comprar colágeno y empezar a tomarlo. La dermatóloga explica que, de notar que el pelo, la piel y las uñas empeoran, aunque se presuma que sólo sean cambios estéticos, se debe consultar con un profesional, ya que el riesgo es “enmascarar un problema clínico”.

“Si alguien tiene problemas de pelo, lo primero que tiene que hacer es consultar con un dermatólogo, porque el pelo muchas veces es la señal de problemas internos. Nunca le digo a un paciente ´andá a tomar colágeno´, precisamente porque encontré pacientes que estaban anémicas o con hipotiroidismo y no lo sabían”, pondera.

El organismo como un todo

Pelli reconoce que su enfoque está ligado a lo que se denomina “medicina funcional”, que a grandes rasgos se basa en la prevención con 4 recomendaciones: evitar el estrés, procurar tener un buen descanso, el cuidado de la alimentación y el ejercicio físico.

“En cuanto a todo los procesos relacionados con la estética, muchos de los que están en auge, para reparar arrugas y flacidez, se basan en la producción de tu propio colágeno. El colágeno por boca ayuda a que este proceso sea más óptimo”, aduce.

Sin embargo, reconoce que pensar en cualquier procedimiento estético de manera aislada, sin tener en cuenta hábitos saludables, implica desatender la idea de que el organismo es un todo.

Envejecimiento saludable

Pelli asegura que crece el interés y el estudio de todas las cuestiones vinculadas al aumento de la expectativa de vida de las personas. “Antes, una abuela tenia 50, y ahora alguien de 60 años esta en plena actividad y se apunta a que esa longevidad sea saludable”, analiza.

“Crece el estudio respecto a cómo crecemos, las distintas funciones del organismo, procesos vinculados con el envejecimiento como la inflamación, y por ejemplo el estrés que actúa mucho a nivel de la inflamación, también de todos los suplementos, las vitaminas, los minerales que uno empieza a comer menos, así como la dieta en general: la flora, los nuevos tipos de dietas; todas esas son cosas que se están estudiando ahora”, describe.