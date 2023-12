Confirmaron que Morena Beltrán estaría saliendo con un jugador de Boca Juniors: ¿Quién es?

La periodista deportiva Morena Beltrán se tomó unos días de vacaciones y fue vista muy cerca de un jugador del actual plantel de Boca Juniors.

Hace unos pocos meses se conocía de la noticia de la separación de Morena Beltrán del futbolista del ascenso Tomás Mantia luego de tres años de relación. Lo cierto es que en las últimas horas en la red social X se viralizó una foto donde se ve a la periodista deportiva muy cerca de otro jugador que integra el plantel de Boca Juniors. La periodista de ESPN estaría saliendo con el defensor Lucas Blondel, quien fue comprado en julio de 2023 por el club Xeneize luego de su destacado desempeño en Tigre. El usuario @joaccolyon fue quien publicó la imagen en cuestión que rápidamente tuvo mucha repercusión: “Blondel en una playa (No puedo decir cual) con MORE BELTRÁN!!!!!!!!”, describió. Si bien no aclaró en qué lugar se encontraban serían las playas de Punta del Este. En la imagen se puede ver a los dos disfrutando de un día de sol en la exclusiva costa uruguaya. Los rumores de romance de Morena Beltrán con el futbolista de Boca Juniors ya vienen desde hace unas semanas pero por el momento ambos mantienen silencio. Incluso, en las últimas horas, luego de que se conoció esta imagen juntos, ambos subieron distintas fotos en su cuenta de Instagram para tratar de dispersar el rumor. Ella se mostró relajada disfrutando de la noche y las playas de Ibiza y él en Las Toninas.