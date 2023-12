Ramiro Marra presentó su "ley ómnibus" para Buenos Aires: reforma del Estado, salud y educación

En sintonía con la "ley ómnibus" propuesta este miércoles en el Congreso Nacional, el legislador libertario elevó una iniciativa a la Legislatura porteña.

La Legislatura porteña tendrá también su debate para una transformación sustancial del ordenamiento del Estado y sectores determinantes. En ese marco, y a través de una publicación en su cuenta de redes sociales, Ramiro Marra anticipó un proyecto que incluye la privatización de empresas públicas de la ciudad de Buenos Aires, el arancelamiento de la salud y la educación para extranjeros y la posibilidad de despedir a empleados estatales. "Se ha presentado el proyecto de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos en el Congreso Nacional impulsado por nuestro presidente Javier Milei", inicia el video en el que Marra anuncia la presentación del proyecto. Luego, explica: "Hemos tomado la decisión de hacer algo similar en la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires". El escenario legislativo libertario es aún más complejo que a nivel nacional, dado que sólo tienen 9 bancas y no cuentan con el respaldo del PRO, que constituye el oficialismo porteño. En línea con el nuevo slogan de La Libertad Avanza, el legislador entiende que "estamos viendo algo que muchos no estaban viendo: que se necesitaban verdaderos cambios y verdaderas decisiones". Finalmente, en su publicación en redes sociales señala que la propuesta pretende " reducir el gasto público, bajar los impuestos y darle a la gente que quiere trabajar en CABA las mejores condiciones posibles y que vuelva a ser la más liberal de América Latina". Aunque no se ha hecho público el detalle del documento completo, el propio Ramiro Marra adelantó precisiones de las características que tiene su proyecto. Algunos de sus puntos más importantes son: Privatización de múltiples empresas estatales de la ciudad como el Banco Ciudad , SBASE (administradora del subte), el Canal de la Ciudad , la Radio de la Ciudad , entre otras.

