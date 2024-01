Mickey Mouse se aleja de Disney y para ser un asesino en la película de terror "Mickey's Mouse Trap"

Mickey Mouse ya es de dominio público y tendrá su propia película de terror, que ha presentado sus primeras imágenes.

Mickey Mouse, uno de los personajes infantiles más queridos en todo el mundo, ha pasado a ser de dominio público y cualquiera puede usar su imagen. De hecho, apenas habiéndose iniciado el nuevo año, se ha presentado el primer tráiler de Mickey's Mouse Trap, una película de terror donde aparece el ratón convertido en asesino.

En las primeras imágenes aparecen clips del clásico de animación de Walt Disney Steamboat Willie que se estrenó en 1928, y que se intercalan con imágenes del nuevo largometraje, donde se sigue a un asesino con máscara de ratón que acecha a un grupo de jóvenes en una sala de juegos.

Concretamente, cuenta la historia de Alex, que cumple 21 años y tiene que quedarse por la noche en una sala de juegos trabajando. Ese día, sus amigos deciden sorprenderla, pero un asesino enmascarado vestido de Mickey Mouse decide jugar a su propio juego de supervivencia.

La película está dirigida por Jamie Bailey a partir de un guion de Simon Phillips y sus primeras imágenes se han publicado al mismo tiempo que las del avance de Infestation 88, un videojuego de terror que también tiene en el centro al ratón.

Ambas producciones afectarán a la imagen que hasta ahora se tenía del personaje, aunque desde Disney tienen clara su visión de la situación. "Las versiones más modernas de Mickey no se verán afectadas por la expiración de los derechos de autor de Steamboat Willie, y Mickey seguirá desempeñando un papel destacado como embajador mundial de Walt Disney Company a la hora de contar historias y en nuestras atracciones de parques temáticos y otros productos", decía un portavoz de Disney.

“Por supuesto, seguiremos protegiendo nuestros derechos en las versiones más modernas de Mickey Mouse y otras obras que siguen sujetas a derechos de autor, y trabajaremos para protegernos contra la confusión que pueda causar en los consumidores el uso no autorizados de Mickey y otros de nuestros personajes más icónicos", añadieron desde la compañía.

Un caso similar al de Mickey fue el de Winnie the Pooh, un personaje creado por el escritor A. A. Milne que pasó a ser de dominio público en 2022 y protagonizó Winnie-the-Pooh: Blood and Honey el año pasado, otra película de terror. Sin embargo, tanto en este caso como ahora con Mickey Mouse, Disney ha dejado claro que no tiene relación alguna con las producciones de terror que implican a estos personajes.

Además, los propios creadores de Mickey's Mouse Trap han expresado en el tráiler lo siguiente para desvincularse de Disney: "Descargo de responsabilidad: esta no es una película ni una producción de Disney. No está afiliada ni respaldada por Disney de ninguna forma. Esta película utiliza únicamente el dominio público de Steam Boat Willie de Mickey Mouse, que pasó a ser de dominio público el 1 de enero de 2024".