Gerardo Montenegro: “Hasta ahora las medidas del Nuevo Gobierno Nacional sólo perjudican a los trabajadores”

El Senador por Santiago del Estero manifestó su preocupación por la situación actual del país.

El Senador Nacional por Santiago del Estero, Gerardo Montenegro, manifestó su preocupación por la fuerte caída del poder adquisitivo de los trabajadores como consecuencia de las políticas de ajuste, la quita de los subsidios al transporte y la energía y la brutal devaluación implementada por el nuevo Gobierno Nacional, que en menos de 20 días empeoraron la situación.

“No vemos ninguna medida que tienda a cuidar el bolsillo de la clase obrera, muy por el contrario, todo lo que se ha conocido hasta este momento, los perjudica. El Presidente había prometido que el ajuste lo iba a pagar la “Casta” y, hoy hace todo lo contrario, porque al sacar el subsidio al transporte, es a los trabajadores a quien se perjudica, son los que usan el transporte público, no la “Casta”. Hay productos que en los últimos días han aumentado hasta un 200% y nadie sabe el motivo. El combustible, los alimentos y otros productos básicos para la vida, han tenido un salto en los precios que superan a lo que fue la época de la hiperinflación”, sostuvo Montenegro.

Respecto a la demora en designar a los integrantes de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo del Congreso de la Nación, que va a tratar el DNU que envió el Presidente Javier Milei, el Senador Nacional por Santiago del Estero, Gerardo Montenegro, sostuvo que “hay una clara voluntad del Ejecutivo de dilatar su tratamiento legislativo y, mientras tanto ya anunció su entrada en vigencia”.

En este sentido, Montenegro dijo que es facultad del oficialismo (La Presidencia del Senado y Presidencia de Diputados) designar los integrantes de la Comisión, demoraron dos semanas en decidir quiénes serán los representantes del Senado y hasta ahora no se conocen los de Diputados, pero ya estamos escuchando al Presidente que habría iniciado conversaciones con posibles compradores de YPF y de otras empresas del Estado, no hay que ser muy lúcido para darse cuenta de cuales son las intenciones”.

Montenegro dijo que “este Decreto de Necesidad y Urgencia con 336 artículos pone a los senadores y a los diputaos entre la espada y la pared, ya que no se puede modificar ni una coma. Puede que en alguna de las iniciativas estemos de acuerdo y que en otras queramos hacer alguna modificación, pero no, no se puede, tenemos que aprobarlo así tal cual no lo enviaron y si lo rechazamos, nos calificaran como quienes no queremos dejar gobernar”.

“Este DNU así es una trampa a la oposición, porque modifica las sociedades del Estado, el régimen laboral, elimina la ley de alquileres, libera el precio de las prepagas y un monton de cosas más que amerita una análisis punto por punto en las cuales quizás los legisladores podemos hacer nuestro aporte para mejorar lo que el gobierno quiere, pero no se puede cambiar ni una palabra de lo que envió el Gobierno. Respecto a la Ley Ómnibus que el Poder Ejecutivo enviaría al Congreso dijo que “entendemos que el Presidente Milei haya anunciado una política de “shock”, no creo que se pueda cambiar todo el funcionamiento institucional de la república en un solo plumazo, además la delegación de las potestades del Legislativo al Ejecutivo de las facultades, es prácticamente anular el Congreso y permitir que el Presidente gobierne por decreto permanentemente”, puntualizó.