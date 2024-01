Somos lo que comemos: el documental con gemelos que cambiará tus hábitos alimenticios

Diversos pares de gemelos participan en un intrigante experimento en esta nueva docuserie disponible en la plataforma de streaming destacada por su icónica "N" roja.

Los documentales son unos de los contenidos más llamativos de Netflix. Así, no era de extrañarse que desde el primer día de 2024, la plataforma de streaming lanzara uno de sus interesantes casos para iniciar el nuevo año. Se trata de Somos lo que comemos: un experimento con gemelos (You Are What You Eat: A Twin Experiment), una docuserie que, como su propio título anuncia, revela los resultados de una peculiar experimentación que ahonda en las consecuencias de distintas prácticas nutricionales en individuos genéticamente idénticos.

La miniserie, de cuatro capítulos, se adentra en la vida de varios pares de gemelos, que aceptan modificar su régimen alimenticio y sus rutinas de vida durante un periodo de dos meses. El propósito es observar de cerca las variaciones físicas y psicológicas que surgen de estos cambios, dando a entender a la audiencia la influencia de los alimentos en nuestro cuerpo y mente.

Más allá de verificar empíricamente cómo los ajustes dietéticos pueden traducirse en transformaciones visibles en la salud y el comportamiento, la producción busca desmontar creencias obsoletas y promover una actitud más crítica hacia nuestras decisiones nutricionales.

El experimento real en el que se basa la serie

La investigación recogida en el documental de Netflix se centra en un estudio de la Universidad de Stanford que examina la dieta vegana y su impacto en la salud. En el experimento, 22 pares de gemelos consumieron alimentos exclusivamente vegetales mientras que sus hermanos llevaron una dieta omnívora. Los resultados mostraron mejorías notables en la salud cardiovascular de los gemelos veganos, incluyendo una reducción de la grasa que rodea los órganos y un aumento en la expectativa de vida.

El estudio, caracterizado por el control de variables genéticas, reveló además que la dieta vegana podría disminuir el riesgo de enfermedades cardiacas y potenciar la libido. Publicado el 30 de noviembre de 2023 en JAMA Network Open, el trabajo del equipo de Stanford, liderado por Christopher Gardner y coautorado por Matthew Landry y Catherine Ward, destacó no solo por sus hallazgos científicos, sino también por la dinámica interpersonal entre los gemelos, aspecto que añadió un matiz único a la investigación.

La situación actual de los protagonistas

Después de participar en el estudio de salud de Stanford documentado por Netflix, las gemelas Pam y Wendy, oriundas de Sudáfrica y socias en varios negocios, decidieron reducir a la mitad su ingesta de carne, integrando también opciones basadas en plantas en su servicio de catering. Mientras tanto, Charlie y Michael, los Cheese Twins formados en Europa, cambiaron sus hábitos alimenticios post-documental: Michael dejó de comer pescado y adoptó una dieta vegetariana, y Charlie limitó su consumo de carne, guiados por su preocupación por la salud y el medio ambiente.

Por su parte, los hermanos John y Jevon, graduados en enfermería de Nueva York, han eliminado prácticamente la carne roja de su alimentación, eligiendo proteínas alternativas y promoviendo un estilo de vida más verde en su entorno familiar. Las hermanas Carolyn y Rosalyn, con un historial activo en investigaciones con gemelos, han tomado conciencia de la importancia de leer etiquetas y elegir alimentos vegetales, aunque siguen disfrutando de una dieta omnívora con un marcado enfoque hacia las plantas.

Somos lo que comemos: un experimento con gemelos se estrenó el 1 de enero de 2024 en Netflix, por lo que ya puedes verla en la plataforma.