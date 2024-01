El beso entre Coti Romero y Cris Vanadía terminó con la relación del joven con Brenda Di Aloy

La ex Gran Hermano y el influencer tuvieron un polémico momento en la pista del Bailando que fue "la gota que rebalsó el vaso" para la joven hija de Yuyiyo González.

En la emisión de este viernes, el Bailando 2023 tuvo un episodio que no pasó para nada inadvertido: Coti Romero y Cris Vanadía se besaron al inicio de la performance de la ex Gran Hermano con su bailarín, en un 'acting' que incluyó también al influencer Mariano de la Canal. De acuerdo a lo que se vio en pantalla, el cuarteto de la joven comenzaba con la parodia de un casamiento, donde ella -la novia- acaba siendo "robada" por otro amor, es decir, su bailarín. Lo cierto es que este momento que duró apenas unos segundos fue "la gota que rebalsó el vaso" para Brenda Di Aloy, ahora exnovia de Cris Vanadía, en medio de una relación que ya venía desgastada hace algunos meses. Como el programa era grabado, había que esperar la transmisión que cerró la semana para ver cómo fue realmente dicho acercamiento que terminó provocando mucho enojo en los seguidores del certamen de baile, quienes apuntaron contra la ex GH por su comportamiento "fuera de lugar" con una persona que está en pareja. Si bien Mariano de la Canal fue quien los empujó para acercarlos, fueron ellos quienes se besaron por elección y, debido a esto, la relación entre Brenda y Cris finalizó de un modo muy triste. Cabe destacar que el joven integrante del streaming ya había advertido a su novia que habría un momento así en la pista del Bailando, tras lo cual la hija de Yuyito González decidió finalizar su noviazgo de cuatro años de forma determinante.