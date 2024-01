El terrible accidente de Anto Pane en Punta del Este: los videos y su testimonio

El auto en el que viajaba la influencer sufrió un brutal vuelco, aunque ella y todos los acompañantes salieron ilesos.

La influencer Anto Pane sufrió un durísimo accidente el sábado en la ciudad uruguaya de Punta del Este, cuando el auto en el que viajaba, volcó, sin que nadie resultara herido de milagro. Según trascendió, la influencer, que salió ilesa, viajaba junto a varios amigos, quienes se dieron a la fuga tras el siniestro, dejándola sola en el lugar de los hechos. El terrible accidente se produjo minutos después de que Anto Pane publicara un video donde se la veía celebrando junto a otros amigos. En las primeras imágenes se puede a la joven en un viaje en coche junto a otros, celebrando el regreso de una fiesta y pidiendo que suban el volumen a la música. "¿Llegamos a Punta o no llegamos a Punta?”, se la escucha decir en un video que ella misma subió a redes sociales. Horas después, se conoció que minutos más tarde el auto se encontraba en posición vertical entre unos arbustos, donde la presencia policial escoltaba tanto a la modelo como a sus acompañante. “Chicos estamos en el mar, recargando energías. Chicos por Dios, nunca se suban al auto de un loco, porque nos dimos vuelta. me estoy riendo para no llorar”, manifestó en un video posterior Anto Pane. Según el relato de Anto Pane, el conductor viajaba a alta velocidad, por lo que en reiteradas oportunidades le pidió que disminuyera la marcha, sin respuesta de su parte, por lo que luego de grabar unas historias, decidió abrocharse el cinturón de seguridad, lo que finalmente evitó que saliera despedida del vehículo en medio de los tres vuelcos que dio tras el impacto. “Estoy bien. Esto fue lo único que me hice (pequeños golpes en la rodilla) .Me salvó el cinturón de seguridad. Úsenlo siempre”, dijo la joven que se hizo más popular durante la campaña electoral al militar en contra de Javier Milei. Luego en respuesta a un seguidor que la cuestionó, la influencer, detalló: “El auto iba a 120km y volcamos 3 veces dando 3 giros, no salí ni con un razguño, si no hubiese tenido el cinturón, moría en el acto y salía disparada por el vidrio, me duele la panza de lo que me apretó el cinturón. Me lo puse dos minutos antes del choque, me lo había sacado para hacer esa historia”.