¿Por qué algunas personas son más madrugadoras que otras?

El hábito de dormir y tener un buen descanso existe desde hace siglos. Por qué a algunas personas se les hace más fácil levantarse temprano.

Dormir 7 u 8 horas es un gran hábito en la vida ya que tener un buen descanso luego influye en un mejor funcionamiento del cerebro y el cuerpo en general. De la mano de dormir cierta cantidad de horas viene el levantarse temprano y madrugar, algo que a algunas personas les resulta más fácil que a otras. Lo cierto, es que un estudio reveló que las personas que tienen este hábito incorporado podrían haberlo heredado de sus antepasados neandertales. Así lo revelaron desde un estudio realizado por científicos en la revista Genome Biology and Evolution. Hace 300.000 años atrás, las especies poblaron África y sus características biológicas se fueron moldeando. Todos los seres humanos tienen su origen ahí, donde hace 70 mil años los antepasados de Eurasia comenzaron a emigrar al continente. En ese sentido, una vez que llegaron allí se cruzaron con neandertales, con quienes tuvieron la posibilidad de adquirir variantes genéticas que ya estaban adaptadas al entorno ya que ellos estaban acostumbrados al clima y al territorio. Con ese mestizaje es que hoy los seres humanos tienen un 4% de ADN de los neandertales, muchos relacionados al cuerpo ya que tienen que ver con la pigmentación de la piel, el pelo y la grasa. Debido al entorno en donde vivieron durante años, los cuales están situados en latitudes más altas con horarios de luz diurna más variables que en el que evolucionaron los humanos antes de abandonar África. En ese contexto, los expertos descubrieron que los genes de los neandertales afectaron en los relojes biológicos de los humanos modernos, lo que provoca que una persona sea mañanera. Para comprobar que esto era así, los investigadores se trasladaron hacia Biobanco del Reino Unido, donde hay información sobre genéticas de miles de personas. Los investigadores descubrieron que no solo existen muchas variantes genéticas específicas de cada linaje, sino que también cada una puede influir en los genes implicados en el reloj circadiano. Sin embargo, también aclararon que ser una persona que tiene el hábito de levantarse temprano no requiere sí o sí de tener genes neandertales, sino que es algo que es influenciado por el ambiente, la cultura y otros factores. De todas formas, muchos humanos modernos tienen genes neandertales.