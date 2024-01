Piezas únicas: Lali mostró su exclusiva colección de zapatos y marcó tendencia

Fiel a su estilo, la diva del pop mostró de forma divertida algunos de los zapatos más increíbles que tiene y que usó para complementar sus looks de su último lanzamiento: “Mi Fiesta”.

Lali es una de las actrices y cantantes más importantes del país. Desde el inicio de su carrera conquistó a la audiencia con su personalidad frontal, su simpatía y su profesionalismo. La artista comenzó su carrera de actriz cuando tenía 9 años y en 2014, debutó con su primer álbum de estudio.

Lali trabajó en 15 programas de televisión, en su mayoría series y en más de seis películas. Además, con su música logró muchos éxitos y canciones que se volvieron hits. Actualmente, posee más de 800 millones de reproducciones en YouTube y más de 3.1 millones de oyentes mensuales en Spotify.

En esta oportunidad, la cantante argentina decidió mostrar a sus fanáticos su increíble colección de zapatos. Teniendo en cuenta que son un complemento muy necesario para armar sus looks para alfombras rojas, videoclips, shows y asistencia a entrevistas.

La cantante comenzó mostrando unos zapatos de Dolce & Gabbana en animal print y con el taco en forma de mano y en color dorado. Ella comentó que son unos zapatos que debía comprarse y que usó en dos oportunidades, la primera en una entrega de premios y la segunda, en el vídeo de “Mi Fiesta”.

Lali en los Latin Grammy

Luego enseñó unas sandalias influential green, que en una página de reventa cuestan alrededor de 100.000 pesos argentinos. Las mismas son de color verde y tienen un ramo de flores que cubre una de las tiras y la otra es transparente. Los mismos los usó con una camisa verde para el video “Mi Fiesta”.

Por último, Lali enseñó dos botas que marcan su estilo y el de “Disciplina Tour”. Se trata de dos botas de cuero brilloso en color negra, ambas por encima de la rodilla. Una con cordones en la parte de atrás y un taco pronunciado, y otro con cordones por delante y con tres cinturones que agarran la botamanga, y con un tacón extremo.

Cuando Lali mostró los de tacos extremos dijo: “Yo quiero que sepas que me he movido arriba de esto. Si no me respetabas, ahora me respetas”. Unos similares cuestan en Amazon más de 100 dólares.

