La mamá de Lali Espósito habló del romance de su hija con Pedro Rosemblat

Majo Riera se refirió a la relación que mantiene su hija con el periodista después de las imágenes que salieron a la luz.

El presunto vínculo amoroso entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat, conductor de Gelatina, continúa sumando episodios con el correr de los días. Tras unas fotos que publicaron en LAM que muestra que andan juntos, la madre de la artista, Majo Riera, fue consultada sobre este incipiente amor y no dudó en reaccionar. “Lo que me dice Majo es lo siguiente: ´hola Juan, nunca voy a decir nada porque es una decisión nuestra manejarnos así´ a lo que yo le explico que no quería hablar del tema político y ahí nomás le pregunté sobre Pedro y la relación que tiene con su hija”, reveló Juan Etchegoyen en sobre una conversación que tuvo con Majo Riera. Y agregó: “Majo se mantiene en la misma linea, lo que me dice es ´Nada que decir Juan, yo no hablo de la vida privada de mi hija ni de nadie en realidad´”, dijo al respecto el comunicador leyendo la contestación de la madre de la cantante “Para el análisis quedará entonces si de esta manera podríamos decir que Majo confirma el vínculo o no más allá de que las imágenes que salieron a la luz son contundentes pero hasta ahora no los agarraron a los besos ni nada, si salen y dicen que son amigos hasta les creeríamos”, concluyó.