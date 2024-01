¿Tomás pastillas para dormir?: esto es todo lo que tenés que saber

El uso de medicamentos para dormir debe ser abordado con precaución y bajo la guía de profesionales de la salud.

En la búsqueda de un sueño reparador, muchas personas recurren a las pastillas para dormir, sin embargo, no se puede pasar por alto los riesgos asociados con su uso. Desde la somnolencia diurna hasta la posibilidad de adicción, es esencial entender la naturaleza compleja de estos medicamentos y seguir las recomendaciones de los expertos. El abuso de pastillas para dormir puede equipararse en peligrosidad a algunas drogas ilegales. Es esencial entender que, si bien estos remedios pueden ser efectivos en situaciones específicas, su uso imprudente puede tener consecuencias graves para la salud. Las pastillas recetadas no están exentas de efectos secundarios, desde mareos hasta problemas gastrointestinales. Además, debemos evitar su combinación con ciertas sustancias, incluyendo alcohol, opiáceos y antidepresivos. La falta de estudios concluyentes sobre sus efectos en el sueño y los posibles riesgos, como somnolencia diurna y problemas cognitivos, subraya la importancia de no tomarlas sin orientación médica. Antes de iniciar el uso de medicamentos para dormir, es fundamental consultar con un especialista. Esta precaución permite la creación de un plan de tratamiento personalizado, determinando la duración y la dosis adecuadas de las pastillas. Sus investigadores enfatizan la importancia de limitar el uso de pastillas para dormir. La recomendación es utilizarlas solo cuando sea necesario, dos o tres veces por semana, y durante un período corto de tiempo. Además, en el caso de querer dejarlas, se sugiere una reducción gradual de la dosis bajo supervisión médica, ya que los riesgos de suspender abruptamente los medicamentos para dormir después de un uso prolongado, pueden generar graves síntomas de abstinencia. Según un reporte de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) elaborado en 2023, el clonazepam es el la droga más utilizada (con más de 10 millones de unidades dispensadas), detrás aparecen el alprazolam (con 6.325.630 unidades); el lorazepam (1.160.774 unidades); el zolpidem (1.411.000 unidades) y la sertralina (1.171.693 unidades).