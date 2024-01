Nequi Galotti habló tras la muerte de su expareja

La modelo, que tuvo una relación con Pablo Hernández durante ocho meses, le confió a Ángel de Brito cómo tomó la trágica noticia y le reveló lo mal que había terminado el romance.

Este fin de semana Nequi Galotti fue noticia involuntariamente al conocerse la trágica noticia de que su expareja, Pablo Hernández, se había suicidado. Si bien la modelo se mantuvo en silencio desde entonces, ahora se supo que la relación no sólo terminó en malos términos sino que además debió intervenir la Justicia.

Así lo detalló Ángel de Brito luego de comunicarse con la ex angelita. “Me dijo que ella está en shock. No tenía relación desde julio, esta relación no había terminado de la mejor manera porque él no aceptaba el final y estaba muy insistente con mensajes”, explicó este lunes el periodista durante aire de LAM (América TV).

Asimismo, reveló: “Terminó mal, con intervención de la Justicia inclusive, porque Nequi se sintió incómoda en algún momento. Nunca lo contó en público, pero sí lo saben sus amigos. Ella tenía un botón antipánico y una perimetral”. “No la estaba pasando bien porque, como no aceptaba el final de la relación, él se había puesto insistente en retomarla”, sumó el conductor.

Lo cierto fue que tras tomar estado público la noticia de la muerte de Hernández, Nequi se llamó a silencio. “Me dijo que no estaba hablando con la prensa ni quería hacerlo porque no tenía nada que decir. ‘Más adelante podré dar notas como siempre, pero estoy en shock’”, detalló de Brito y agregó que la ex de Bartolomé Mitre le confió que la pasó tan mal estos últimos meses que bajó "10 kilos".

Por último, Fernanda Iglesias agregó: “Es cierto que la pasó mal. Él llegó a estar detenido cuando ella lo denunció porque no solo que le insistía, sino que también la amenazó”.