En medio de la polémica por la cultura, Lali le respondió a Milei: "No necesito tirarle mi CV a nadie"

La diva del pop encaró algunos rumores y fue contundente a la hora de responder y detallar cómo son los manejos de los shows municipales. "Tengo la tranquilidad de los años de laburo, de quién soy y cómo me muevo", dijo.

Luego de protagonizar un nuevo cruce con el presidente Javier Milei vía Twitter, la cantante Lali decidió encarar algunos rumores que surgieron en los últimos días.

Uno de los temas que enfrentó fue la versión que replicó la cuenta oficial de la Libertad Avanza, donde compartieron una publicación en la que se aseguraba que la artista había aceptado cobrar más de 37 millones de pesos para cantar en la Fiesta Nacional de La Chaya, en La Rioja.

Te recomendamos: Imparable: Lali hizo historia en Vélez tras presentar su "Disciplina Tour" ante 50 mil personas

Consultada sobre este tema por un notero de LAM (América), la actriz respondió sin filtros. “En mi caso se metieron con la contratación de los shows municipales, creando un poco esta imagen del artista yéndose con los bolsos choreados con la plata del pueblo, un delirio absoluto” comenzó.

Luego, siguió con sus argumentos y aseguró que sus ingresos no provienen únicamente de su participación en estas presentaciones: “No lo necesito. Por suerte hago publicidades, grabo películas, soy productora de series también, hago un montón de cosas. No necesito tirarle mi CV a nadie”.

Te recomendamos: Tras la ola de fake news, Lali compartió un video donde enumeró por qué elige vivir en Argentina

Además, expuso que no es la única artista que hace presentaciones para municipalidades, aunque entiende que usen su nombre políticamente. “Todos los artistas que yo conozco, han hecho shows para municipios. Todos lo hacen y la verdad es que a veces se siente un poco increíble tener que explicar”, indicó.

“Si no se quieren hacer más, es decisión del gobierno de turno y se seguirá delante. Lo que no hay que permitir, es lo que creo yo, es no solo mentir, sino bastardear la cultura”, expresó Lali. Además, habló a favor de del INCAA: “No funciona como quieren hacer creer. A veces hay que adentrarse un poco para poder salir a opinar”.