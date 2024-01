Maite Peñoñori anunció que se va de LAM: ¿cuáles son sus planes a futuro?

La periodista anunció el fin de su participación en el ciclo de Ángel de Brito por una importante decisión que tomó. "Nos vamos a vivir a Miami", lanzó Maite.

Maite Peñoñori anunció que dejará nuevamente LAM y que, junto a su marido, el periodista Martín Pietruszka, tomaron una importante decisión para sus vidas. "Nos vamos a vivir a Miami", expresó Maite a través de X y junto a una fotografía con su esposo en esa ciudad. Además, Maite no dejó de agradecerle a sus más cercanos por guardarles la información hasta que estuvieron listos para contarlo: "Gracias a todos los colegas que lo sabían hace mucho y me guardaron el secreto". De igual manera, Peñoñori anunció que solo renunciará al ciclo de Ángel de Brito: "Sigo con Radio Rivadavia y con La Nación. Y se vienen muchas cosas que me tienen muy entusiasmada. Hoy charlamos todo en LAM". Cabe recordar que la periodista está casada desde el 2019 con Martín Pietruszka, cuando decidieron llevar su relación a un nuevo nivel después de 7 años de relación. El periodista y productor que robó el corazón de la angelita hace muchos años, ha destacado durante muchos años por sus labores en medios como TN, CNN y Radio Rivadavia.