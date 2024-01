Tomás Holder abrió una cuenta en OnlyFans y generó polémica con sus frases: "Desleer"

El exparticipante de Gran Hermano buscó otra alternativa para generar más ingresos pero dio mucho de qué hablar.

Tomás Holder, exparticipante de Gran Hermano 2022 y del Bailando 2023, decidió abrirse una cuenta en OnlyFans y dejo a todos boquiabiertos con su manera de presentar el contenido de alto voltaje. Si bien sufrió ataques de ansiedad mientras participaba en el programa de Marcelo Tinelli, en diciembre de 2023 confesó sin dar tanto detalle que estará nuevamente en un reality pero en España. El influencer decidió abrirse un perfil en la plataforma para adultos y en su descripción escribió: "Si te gusté cuando me viste por primera vez, cuando me conozcas por aquí no voy a salir de tu cabeza. Si no sabés regalarle una sonrisa a papi mejor ni te aparezcas… Y si sabés, mandame un DM para que veas como todo se puede calentar". Lo que llamó la atención fueron sus frases en cada contenido: "¿Jugamos al mago? Te echo un polvo y desaparezco"; "¿Hacemos el 68? Vos me la chup*s y yo te debo una...". Esto generó que comenzaran a atacarlo en la red social "X" y dijeron: "Ay no, por favor. ¿Quién le dijo que esto le iba a funcionar?; "Para mí los títulos se los dijo Chat GPT"; "Desleer", entre otros. El influencer arrancó en la plataforma con una oferta limitada del 85% de descuento durante 31 días por 3,75 dólares para poder ver todo su contenido. Luego, están los paquetes de suscripción de 3 meses con un total de 63.75 dólares, de 6 meses con un precio de 112,50 dólares y 12 meses con un total de 195 dólares.