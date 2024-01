Junto a Jimmy Fallon, Justin Timberlake reversionó su más grandes éxitos con instrumentos de jueguete

El cantante interpretó su nuevo single “Selfish” junto al conductor de “The Tonight Show” y su presentación sorprendió al público.

La semana pasada, Justin Timberlake publicó “Selfish” con muy buena respuesta por parte de sus fans. Como parte de promoción, el cantante estuvo en el programa de Jimmy Fallon, “The Tonight Show”, y participó de conocido segmento.

Timberlake y Fallon, acompañados de su banda, tocaron instrumentos de juguete como maracas o un triángulo, para hacer temas como “Cry Me a River”, “Sexyback”, “Mirrrors” y su nuevo simple, “Selfish”.

En el programa, Timberlake anunció una gira mundial llamada “The Forget Tomorrow World Tour”, que tendrá su debut el 29 de abril en el Rogers Arena de Vancouver. Hace poco, Justin anunció la salida de su sexto álbum de estudio, titulado Everything I Thought It Was, previsto para el 15 de marzo. Según trascendió, otras de las canciones que formarán parte del esperado trabajo son “Sanctified” y “No Angels”.

“Selfish” es el primer tema en solitario del artista desde que en 2018 lanzó su disco Man of the Woods. Según un comunicado del sello discográfico, esta nueva canción fue escrita por Timberlake, Theron Thomas, Amy Allen, Louis Bell y Cirkut.

En el estreno, Justin habla del amor desmedido hacia una persona y del sentimiento de egoísmo que le provoca su deseo de poseerla. “Quiero cada pedacito de ti, supongo que soy egoísta”, canta Timberlake.

El sencillo está acompañado de un clip dirigido por Bradley J. Calder, quien trabajó con artistas como SZA y Tinashe, y en este se observa al cantante frustrado mientras ensaya la grabación de un video. La actuación y la realidad se difuminan cuando Timberlake intenta alcanzar un teléfono rojo que lo ponga en contacto con su ser amado, mientras las paredes del cuarto se van haciendo cada vez más pequeñas.