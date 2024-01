Denisse y Alan dejaron la casa de Gran Hermano por el escaso apoyo de la gente

Fueron los menos elegidos por el público y durante la gala de eliminación del lunes dejaron el reality de Telefe. Fue una noche de pelea por el rating con el Bailando de Marcelo Tinelli.

La casa de Gran Hermano (Telefé) se tiñó de doble eliminación esta noche y dejó afuera a Denisse y a Alan, personajes fuertes del juego, ya que mantenían una relación con Bautista y Sabrina, respectivamente. En busca de una competencia a todo o nada por el rating, con la final del Bailando 2023 (América) en frente, el reality apostó a una salida por dos para sacarle audiencia a la competencia de baile entre Noelia Marzol y Tuli Acosta.

En la noche del lunes, una doble eliminación tuvo lugar en la casa más famosa. Alan, Bautista, Denisse y Sabrina quedaron en placa en la noche posterior a la gala de eliminación del domingo que no dejó ningún eliminado. El objetivo de la producción del reality fue competirle a la final del Bailando 2023.

Luego de una semana en la que, tras atender el teléfono rojo, todos los hermanitos quedaron nominados a excepción de Agostina, la líder semanal (quien decidió sacar de placa a Joel, Furia y Lucía), los jugadores quedaron enfrentados en una placa multitudinaria. El voto, en esta oportunidad, fue positivo, lo que quiere decir que la gente votaba por quien quería que se quedara en el juego. Fue una diferencia del resto de las galas de eliminación, en las que la gente vota por quien quiere que abandone la casa.

Denisse, afuera de Gran Hermano

La jugadora chubutense, Denisse, fue catalogada en las redes sociales como “larva” ya que dormía demasiado. Se llegó a decir que “no tiene personalidad” y no aportaba nada al juego. Más allá de su vínculo con algunos hombres de la casa y sus besos con algunas de las chicas como Sabrina y Rosina, la jugadora no era un participante hábil y, según sus propios compañeros, no era crucial para el desarrollo de la casa. La gente la eligió y se fue con el 10.2% de los votos.

Alan, eliminado del reality

El jugador oriundo de Chivilcoy fue eliminado luego de quedar en el ojo de la tormenta, ya que redes sociales era repudiado por sus dichos en contra de las mujeres. Hace un tiempo, dijo que las partes íntimas de Rosina “le daban asco” y que no soportaba al grupo de “Las Furiosas”. Ahora, un ofensivo comentario dio de qué hablar y lo puso contras las cuerdas. Resulta que el joven dijo que Denisse (también eliminada), de quien admitió en el pasado sentirse atraído, “era una rápida”. “Ahí en el baño está lleno de tarros de aerosol. Si tantas ganas...”, exclamó Alan en diálogo con Sabrina y Emmanuel, quienes se rieron a carcajadas del desubicado comentario.