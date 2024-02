¡Se picó! el tremendo cara a cara de Furia con Manzana en Gran Hermano

Los participantes volvieron a dirimir sus diferencias en el reality de Telefe.

Luego de que Federico “Manzana” Farías sorprendiera al reunir a todos los participantes de Gran Hermano 2023 para sentar su postura respecto al juego y dar que hablar con su tenso momento con Juliana Staglione (más conocida como Furia), los jóvenes mantuvieron un tremendo cara a cara sin el resto de sus compañeros.

A pedido de Santiago del Moro, los jóvenes entraron al confesionario y dirimieron sus diferencias: “Quiero saber por qué caraj… hiciste eso antes de la nominación con todo lo que venimos hablando y con la especie de grupo que intentamos formar antes de la nominación; y después estuviste toda la semana hablándome mal de Emmanuel y terminas diciendo que él, Nico y Joel son tus mejores amigos cuando estuviste casi 3 semanas conmigo”, comenzó diciendo Juliana.

Tras escucharla, Federico respondió: “Todo lo que te dije ahí, lo he sentido y no te mentí en nada. ¿Por qué me dijiste ‘Manzana traidor’, ‘Manzana falso’? Vos no me hacés el juego psicológico”.

“Te quiero aclarar que no estoy con vos por los seguidores, yo no abrazo gente afuera porque tengo miedo de que me traicionen y me ten el respeto, y las veces que te abracé lo hice de corazón. Yo en vos confié y vos hiciste cualquiera”, siguió Furia, en una conversación que levantó de temperatura con el correr de los minutos.