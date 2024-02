Carey Mulligan fue dura con los actores que reniegan de los premios Oscar

Mulligan está nominada al Oscar por su rol en Maestro y dio a entender que está muy entusiasmada por la posibilidad de ganarlo.

Carey Mulligan es una de las actrices del momento gracias a su rol protagónico en Maestro, la biopic dirigida y protagonizada por Bradley Cooper. La actriz de Promising Young Woman recibió una nominación a los premios Oscar en la categoría de Mejor actriz y habló sobre sus expectativas en torno al premio.

Si bien esta es la tercera vez que está nominada al famoso galardón de Hollywood, aún no ha tenido el honor de alzar la estatuilla. Por eso, la actriz reveló a The Sunday Times que está muy emocionada por la posibilidad de ganar.

Mulligan cree que los premios sí importan

Sobre los premios en general opinó: “Es lo mejor. Porque viene de tus colegas, es malvado”. En cuanto a los intérpretes que dicen que los reconocimientos de este tipo no tienen interés, afirmó “están 100% mintiendo“.

En la categoría, Mulligan se enfrentará a Annette Bening -está nominada por Nyad-, Lily Gladstone -por su trabajo en Killers of the Flower Moon-, Sandra Hüller -gracias a su fabulosa interpretación en Anatomy of a Fall– y Emma Stone -por su actuación en Poor Things-.

Más allá de su emoción por la nominación, Mulligan criticó a la Academia por no haber nominado a Greta Gerwig en la categoría de Mejor dirección por su destacado trabajo en Barbie:

Carey Mulligan

“Estoy destruida por Greta porque no sé qué más puedes hacer como directora para estar nominada. Haces una película aclamada por la crítica que además es un increíble éxito global y ¿aún así no te nominan?”.

La decisión de la Academia también sorprendió a la comunidad cinéfila. De hecho, tras el anuncio de las nominaciones empezaron a circular memes y mensajes de bronca por lo acontecido.