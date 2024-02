La diputada Juliana Santillán de la LLA se enojó con su par Carolina Píparo

Continúa la caza de “traidores” dentro del oficialismo y el arco de aliados oficialistas. “Píparo ha traicionado a sus espacios sistemáticamente”, argumentó Santillán.

Los “traidores”, como literalmente los tildó Javier Milei, parecen estar por todos lados y los pases de factura dentro del partido gobernante están a la orden del día tras la derrota parlamentaria sufrida por el oficialismo.

Es que, de hecho, el ahora Presidente y los principales referentes de La Libertad Avanza (LLA) tuvieron que rascar en varias ollas político-partidarias para poder llenar sus listas de cara a las elecciones general del año pasado. Y ahora se topan con algunas inesperadas sorpresas.

Así lo reconoció la diputada nacional Juliana Santillán (LLA), quien no se guardó críticas hacia su par Carolina Píparo, también legisladora oficialista que, sin embargo, votó en contra de algunos ítems de la Ley Ómnibus enviada por el gobierno al Congreso.

“El que acompaña, acompaña. Punto”, sentenció la legisladora por la provincia de Buenos Aires, señalando que “le dije a Javier que esto le iba a pasar con Carolina Píparo. Yo le dije: ‘te va a traicionar’” porque, según la legisladora, “Píparo ha traicionado a sus espacios sistemáticamente”.

En este sentido, vale recordar que Santillán comenzó su militancia política en la Unión Cívica Radical (UCR), pasó por la Coalición Cívica (CC) de Elisa Carrió, fue candidata por Republicanos Unidos (RU) y luego desembarcó como funcionaria de María Eugenia Vidal durante su mandato como gobernadora bonaerense, hasta su actual adhesión libertaria.

“Cuando no acompañás en lo particular, no acompañás en lo general. Esto de decir ‘acompañé un artículo pero no los ítems…’”, se quejó Santillán en declaraciones televisivas, sobre la actitud que tuvo Píparo durante la votación en la cámara baja.

“Estamos dando una batalla contra una política-casta, contra una corporación política de los gobernadores y los diputados nacionales de esas gobernaciones, donde sabíamos que si eso ocurría nos iban a trabar la Ley Bases y Principios”, concluyó Santillán.