La Dirección de Género de La Banda lanzó la campaña “Si hay amor no hay violencia”

En el marco del Día de los Enamorados, la Dirección de Género dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial de la Municipalidad de La Banda presenta la campaña "No es amor, es violencia", dirigida a concientizar a la población sobre los mitos del amor romántico que contribuyen a la violencia de género.

La misma se desarrolla teniendo en cuenta los siguientes consejos: "Si te grita, si te humilla, si te hace callar, si te obliga a mantener relaciones sexuales, no es amor, es violencia. Si te cela, si te controla la forma de vestirte, si te revisa las redes sociales, si no te deja hablar con tus amigos, no es amor, es violencia".

Este mensaje busca visibilizar las conductas violentas en las relaciones de pareja y promover la reflexión sobre lo que realmente significa el amor y el respeto en una relación.

Está iniciativa busca desmitificar las concepciones erróneas sobre el amor, promoviendo relaciones saludables y equitativas. A través de mensajes ilustrativos y frases impactantes, la campaña busca derribar los estereotipos que perpetúan conductas violentas en las relaciones de pareja.

Los mensajes serán exhibidos en un stand informativo el día miércoles 14 de febrero, así como en las redes sociales y páginas web oficiales del municipio. Con esta acción, se pretende alcanzar a la mayor cantidad de personas posible, generando conciencia sobre la importancia de identificar y prevenir la violencia de género en todas sus formas.

Durante la actividad, se realizará la entrega de folletos informativos y se brindará asesoramiento sobre cómo reconocer y actuar ante situaciones de violencia. Además, se dará a conocer los servicios disponibles en la Dirección de Género para abordar esta problemática de manera integral.

De esta manera, La Dirección de Género reafirma su compromiso en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, trabajando para promover una sociedad más justa e igualitaria.