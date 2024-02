Furia lo hizo de nuevo: corrió desnuda y sorprendió en medio de la emisión en vivo de Gran Hermano

Segundos después se activo el desafío congelados y debió permanecer así. El público que seguía cada instancia, no tardó en compartir el hecho en plataformas de redes sociales.

En un inesperado giro durante la transmisión en vivo de Gran Hermano (Telefe), Juliana “Furia” Scaglione se convirtió en el centro de atención y fue tendencia en las redes, particularmente en Twitter, tras correr hacia el teléfono rojo del programa sin llevar ropa interior. Este incidente ocurrió justo cuando sonó la llamada, lo que motivó a la jugadora a atender con premura, vistiendo únicamente un top sin nada de ropa de la cintura para abajo del cuerpo.

Sin embargo, la situación tomó un giro aún más sorpresivo cuando se activó una alarma y esto dio inicio a un nuevo desafío adentro del show, denominado “Congelados”. El momento, que rápidamente captó la atención de la audiencia, se desencadenó cuando Furia, al escuchar el timbre, se dirigió hacia el teléfono exclamando “¡Hola, hola, hola!”, sin tener presente que no vestía nada en la parte inferior, hecho que sin dudas fue advertido por algunos de sus compañeros de la casa.

La respuesta de Juliana, teñida de humor ante la observación de que se encontraba “en bolas”, fue: “Estoy en culo”. Lo que siguió fue un desafío donde los participantes debían permanecer inmóviles, lo cual coincidió con la entrada de Nicolás, el esposo de Emmanuel, otro concursante, dejando a todos sorprendidos, De hecho, el visitante ocasional, cuando pasó por al lado de la jugadora le preguntó obviamente sin esperar respuesta: “¿Te estabas bañando?”. En ese punto quien se puso a relatar el momento fue Santiago del Moro, cuando comentó sobre la insólita situación en vivo.

Este episodio dentro de Gran Hermano, no solo resultó ser un momento de entretenimiento y risas entre los participantes y la audiencia, sino que también reiteró la naturaleza impredecible de la televisión en vivo. La reacción fue tanto de los presentes como de la propia participante, además del público que seguía cada instancia, que no tardó en compartir el hecho en plataformas de redes sociales, destacando la capacidad del programa para generar contenido viral y conversación entre la comunidad de espectadores.

En otro de los momentos de la noche el nombre de Furia también fue parte de la conversación general, pero no precisamente en tono humorístico. Luego de que familiares de tres de los concursantes ingresaran a la casa, la joven conocida por su fuerte carácter fue vista derramando lágrimas en soledad durante la cena.

La tristeza de la participante, pese a que no fue explicada, tiene relación con recuerdos personales muy profundos, especialmente ligados a su madre, Luci, quien falleció a causa de cáncer. Así, aunque no compartió verbalmente la razón detrás de su dolor, los seguidores del programa rápidamente relacionaron su reacción emocional con la pérdida de su mamá. Este momento de vulnerabilidad adquirió mayor intensidad luego de presenciar el tierno reencuentro de Nicolás con su madre dentro del programa.

Cuando faltaban unos minutos para el nuevo día, ingresó la mujer por el pasillo del patio y cuando su hijo la vio todos empezaron a lagrimear. “Te amo, no te muevas, te amo, hijo. Respirá, quedate tranquilo”. Después, se dirigió a la habitación a dejarles un regalo para todos. Al regresar les recomendó “que ordenen un poco”. Se puso a caminar entre todos los jugadores hasta que volvió a abrazar a Nico. “Estás hermoso, me encanta que estés acá, me encanta estar acá en tu casa. Disfrutá mucho, las golosinas son para compartir”, fue despidiéndose mientras lo acariciaba y lo miraba a los ojos. Al joven se lo veía temblar pero se mantuvo lo más quieto posible. Al salir, el participante se aflojó por completo y con una enorme sonrisa gritó mientras sus compañeros lo arrojaban sobre el sillón y lo abrazaban. “¡Qué linda madre!”, le dijeron las chicas. “Te juro que empecé como en otro universo”, reflexionó Nicolás.