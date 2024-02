Thelma Fardín se cansó de las fake news y realizó un contundente descargo

En esta ocasión, a la actriz la acusaron de tener un departamento de 500 mil dólares que recibe por parte del Estado.

Thelma Fardin realizó un posteo en su cuenta personal de Instagram tras recibir diversas acusaciones sobre tener un departamento de 500 mil dólares, y el lugar estaría pagado por el Estado argentino. Fue por eso que, la actriz se manifestó al respecto y afirmó que la quieren alejar del cariño de la gente.

No es la primera vez que sucede, ya que al momento de denunciar a Juan Darthés en las redes sociales la acusaron de mentir y ser un “chivo expiatorio” sobre el auge del movimiento feminista.

“No, no tengo un departamento de 500 mil dólares comprado con plata del Estado, no tengo un departamento de hecho”, comenzó el posteo. Asimismo, la actriz señaló: “Cómo me rompen los ovarios con sus mentiras. Vengan con pruebas, y ojo: no valen recibos de sueldo truchos como los que me inventaron en los últimos 5 años”.

Por último, Thelma Fardin cerró el posteo: “Les gusta construirme como élite para alejarme de la gente, para inocular odio, porque no tienen argumentos serios para deslegitimar mi lucha”.