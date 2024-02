Dakota Johnson contó que no verá su película "Madame Web" para cuidar su salud mental

La actriz estadounidense contó que "no le gusta" ver ninguno de sus proyectos y la explicación sorprendió a todos.

La actriz estadounidense Dakota Johnson contó que decidió no ver su más reciente película, "Madame Web", debido a un curioso argumento.

La estrella, que interpreta al personaje principal del nuevo film de superhéroes, dijo que no sabe cuándo verá la cinta y dudó entre decir que "probablemente no la verá" o afirmando vagamente que lo hará "algún día".

De todas maneras, Johnson explicó que no se trata específicamente de "Madame Web", sino que en realidad a ella "no le gusta" ver ninguna de sus películas. "Para mí, es una manera de no tener una crisis existencial", explicó la actriz, y agregó en diálogo con MagicFM: "No ver mis películas es como cuidarme a mí misma".

Johnson no está sola entre los actores y actrices que emplean esa estrategia. Meryl Streep, Adam Driver, Emma Stone, Nicole Kidman y muchos más también afirman que evitan ver sus proyectos.

"Madame Web" está protagonizada por Dakota Johnson, quien interpreta a una paramédica clarividente. El film tiene una conexión tenue con el grupo de películas de Sony Pictures que incluye tanto las películas de "Venom" como "Morbius".

Si bien las reseñas de "Madame Web" no son muy entusiastas, con un 13% en Rotten Tomatoes, Johnson se mostró abierta a una secuela.

"Si quieren que vuelva, lo haré", afirmó la actriz, destacando su incertidumbre respecto al futuro de la saga. Además, manifestó su disposición a "definitivamente" regresar para una secuela si Sony y Marvel así lo deciden, a pesar de las duras críticas que el largometraje enfrenta actualmente.