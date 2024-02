Penélope Cruz, fichaje estrella del videoclip de ‘313′, la canción de Residente junto a Silvia Pérez Cruz

El rapero regresa seis años después con ‘Las letras ya no importan’, un álbum de estudio que se estrena este jueves y con el que el puertorriqueño reflexiona sobre sus más de dos décadas en la industria musical.

De Ferrari a protagonizar el nuevo videoclip del rapero puertorriqueño Residente. Penélope Cruz ha dado la sorpresa este miércoles al ser la cara visible de 313, la canción que René Pérez interpreta junto a Silvia Pérez Cruz y que forma parte de su nuevo álbum Las letras ya no importan, el primero en seis años que saldrá este mismo jueves.

Hace dos semanas, Residente ya contó con otra intérprete española para uno de sus vídeos. En Psicóloga, el primer adelanto del que iba a ser su nuevo álbum, aparecía Nawja Nimri junto al puertorriqueño. Ahora le ha tocado a la intérprete del biopic de Michael Mann, que protagoniza el clip de una canción en la que René ahonda en el paso del tiempo y en todo lo que dejamos atrás con el crecimiento y progreso.

La actriz madrileña ya consiguió notoriedad pública en la industria musical tras aparecer en el videoclip de La fuerza del destino de Mecano, para ahora prestar su voz a este tema que rinde homenaje al tiempo y que lanza una reflexión: aprovechar lo que tenemos antes de que se marchite. “Por eso hay que vivir sin perdernos nada, desvelados, sin pestañear/Así como las ventanas se desvelan para recibir al sol/Hasta que el corazón explote/Hasta que nos tengan que sacar de la fiesta/Hasta que se nos olvide que las cosas se acaban/Para que nunca sea siempre, para que seamos infinitos”, recita al comienzo del vídeo.

La canción de Residente se inspira en su amiga Valentina, “una violinista talentosa que aunque ya no está físicamente aquí, sigue estando”. El rapero contó, a través de su cuenta de Instagram, el relato que inspira a este segundo sencillo de su próximo disco. El cantante explica que, desde que su amiga falleció, comenzó a ver el número 313 en todas partes. Valentina, desde que te fuiste me empezó a salir el número 313 por todos lados: en las habitaciones de hotel, en el teléfono, en los relojes, en el microondas, en las direcciones, en todos lados. No sabía que el número 313 estaba conectado contigo”, explicaba René.

“Nació de manera inexplicable, natural y mágica”, contó el cantante sobre el tema inspirado en su amiga Valentina, un canto a la vida con el que el puertorriqueño regresa a una industria que pisó de forma pletórica hace dos décadas. “Hace mucho que no salgo... No tengo los mismos ánimos que hace 20 años. Quiero hacer otras cosas hace tiempo. Quiero hacer cine, escribir un libro, quiero no tener que salir de gira, quiero estar con mi hijo mucho más, no quiero hacer entrevistas, quiero volver a dibujar, quiero hacer música por gusto no por necesidad y me quiero despedir, pero no quiero. Entre todas las cosas que quiero y no quiero, sale este disco el 22 de febrero”, expresó Residente sobre el lanzamiento de Las letras ya no importan.