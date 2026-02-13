Temor en el Parque Aguirre: un rayo partió en dos un eucalipto y provocó un incendio

Ocurrió durante la madrugada de este viernes en medio de la fuerte tormenta.
En plena tormenta que azotó gran parte de Santiago del Estero, un rayo impactó durante la madrugada en un eucalipto del Parque Aguirre, lo partió en dos y generó un foco de incendio que encendió la alarma en la zona.
El hecho se registró alrededor de la 1.30 en la intersección de Salta y Diego de Rojas, justo en el medio del camino interno del tradicional espacio verde capitalino.
La fotografía fue enviada por un lector de Diario Panorama (Luis Veliz) y muestra el árbol partido, con brasas encendidas y restos humeantes tras la descarga eléctrica. Durante la madrugada se reportó una intensa actividad eléctrica, acompañada de ráfagas de viento y abundante caída de agua.
Ante este escenario, desde Defensa Civil recordaron la importancia de respetar las advertencias de acceso y reiteraron que, en casos de tormentas con actividad eléctrica y vientos fuertes, es fundamental no circular ni permanecer en zonas arboladas.
Hasta el momento no se informaron personas heridas, aunque el episodio generó preocupación por el daño ocasionado y el peligro que implican este tipo de fenómenos climáticos.