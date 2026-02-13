Temor en el Parque Aguirre: un rayo partió en dos un eucalipto y provocó un incendio

Ocurrió durante la madrugada de este viernes en medio de la fuerte tormenta.

Hoy 09:31

En plena tormenta que azotó gran parte de Santiago del Estero, un rayo impactó durante la madrugada en un eucalipto del Parque Aguirre, lo partió en dos y generó un foco de incendio que encendió la alarma en la zona.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho se registró alrededor de la 1.30 en la intersección de Salta y Diego de Rojas, justo en el medio del camino interno del tradicional espacio verde capitalino.

La fotografía fue enviada por un lector de Diario Panorama (Luis Veliz) y muestra el árbol partido, con brasas encendidas y restos humeantes tras la descarga eléctrica. Durante la madrugada se reportó una intensa actividad eléctrica, acompañada de ráfagas de viento y abundante caída de agua.

Ante este escenario, desde Defensa Civil recordaron la importancia de respetar las advertencias de acceso y reiteraron que, en casos de tormentas con actividad eléctrica y vientos fuertes, es fundamental no circular ni permanecer en zonas arboladas.

Hasta el momento no se informaron personas heridas, aunque el episodio generó preocupación por el daño ocasionado y el peligro que implican este tipo de fenómenos climáticos.