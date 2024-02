Eliana Guercio aclaró sus polémicos dichos sobre los docentes: “Yo también fui a escuela pública”

En un debate sobre el paro anunciado por CTERA, la panelista había señalado que los maestros deberían elegir otra profesión “porque desde que yo soy chiquita cobran mal”.

Como ocurre en esta época del año, el inicio del ciclo lectivo es uno de los temas que domina la opinión pública. Desde el precio de los útiles de la canasta escolar hasta la emoción de los padres por el primer día de clases de sus hijos, el asunto está presente las mesas familiares, los espacios laborales y también en los programas de televisión.

En este panorama, CTERA anunció un paro docente nacional para el próximo lunes, lo que pone en peligro el inicio de clases, y se convirtió en el gran tema de debate, como ocurrió en A la Barbarossa (Telefe), el ciclo que comanda Georgina Barbarossa. Con invitados expertos en materia de educación, los panelistas y la conductora comenzaron a dar sus puntos de vista sobre la medida gremial, que será de 24 horas, en rechazo a la eliminación del FONID y a los recortes en infraestructura y comedores escolares.

Mientras una especialista ahondaba en el tema mediante una llamada virtual, Eliana Guercio que estaba en el piso la interrumpió para dar su opinión: “Ver que tu maestra, la que te tiene que amar y ayudarte a crecer y a formarte, dice ´no, mirá la verdad no te voy a dar clases porque tengo un tema´... Yo lo que no entiendo es que las maestras cobraron mal toda la vida, ¿por qué eligen ser maestros si saben que van a cobrar mal?”, señaló indignada la modelo. Uno de sus compañeros de equipo, Lio Pecoraro salió al cruce de sus dichos: “Bueno, es una vocación”. Pero la esposa de Chiquito Romero siguió con su discurso. “Cuando dije que era una vocación me dijeron que ya no, que ahora estaba profesionalizado, no es más una vocación. Entonces que elijan otra cosa porque desde que yo soy chiquita cobran mal los maestros”.

Sus palabras causaron un gran revuelo en las redes y su nombre se volvió tendencia, cuando la cuestionaron por hablar desde un lugar de privilegio. Un rato más tarde, la modelo habló en LAM y dio más precisiones sobre su opinión. “No estoy de acuerdo con los paros, me parece que no son la solución. Sí se les tiene que pagar a los docentes como se merecen, hay que ayudar a formarlos”, expresó. “Un docente es como un doctor, no puede ser todo por amor a la educación”, agrego Eliana. Y completó afirmando que “salud, educación y seguridad tienen que ser los mejores pagos”.

En el móvil con Alejandro Castelo, la panelista señaló a continuación que “son los chicos de bajos recursos los que se quedan sin clase cuando hay paro, porque las familias que tienen plata los mandan a un privado”. Luego, replicó algunas de las acusaciones que se le habían hecho en las redes, cuando algunos interpretaron que se había referido a las maestras como cumplir el rol de niñeras. “Yo no estoy diciendo que son niñeras, digo que estas cortando por lo más fino, que son los chicos que no tienen la posibilidad de ir a un colegio privado donde los docentes no faltan porque no se adhieren al paro”, aclaró.



“¿Entendés por qué se para?”, le preguntó el cronista del ciclo de América. “Se entiende y ellos son los que menos deberían tener que hacerlo, junto a los médicos, la seguridad y los jubilados. Son la base de la construcción de todo, ahí tiene que ir la plata”, enfatizó la esposa del arquero de Boca.