¿Cuáles son las frutas más saludables para el corazón?

En el marco de una estilo de vida sano, que es clave para prevenir enfermedades cardiovasculares, distintas entidades de salud recomiendan estos alimentos naturales.

Según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), “una vida saludable para el corazón implica conocer su riesgo, hacer elecciones saludables y tomar medidas para reducir las posibilidades de desarrollar enfermedad cardíaca, incluida la miocardiopatía coronaria, que es el tipo más habitual”.

En esa línea, la Organización Mundial de la Salud (OMS) planteó que algunos “de los factores de riesgo para desarrollar enfermedades del corazón pueden incluir, edad, sexo, antecedentes familiares, el tabaquismo, la mala alimentación, la falta de actividad física, el consumo de alcohol, la hipertensión, la diabetes y la obesidad”. Y agrega que muchas formas “de enfermedades del corazón pueden ser prevenidas o tratadas manteniendo un estilo de vida saludable”.

Con respecto a un estilo de vida saludable y su incidencia en la salud cardíaca, los NIH postularon que implica “elegir determinados alimentos”, entre los cuales se encuentran las frutas. Aquí, un repaso por aquellas que son saludables para el corazón.

¿Cuáles son las frutas saludables para el corazón?

Los NIH recomendaron frutas como manzanas, bananas, naranjas, peras, uvas y ciruelas, ya que “mantienen saludable el corazón”, mientras que la OMS llamó a “comer al menos 400 gramos, o cinco porciones de frutas y verduras al día para una alimentación sana”.

A su vez, un artículo de la Universidad de Harvard habló específicamente de las manzanas y profundizó: “Una revisión de cinco ensayos clínicos observó los efectos de las frutas en las enfermedades cardiovasculares y encontró una mejora en los parámetros cardiovasculares (disminución de los triglicéridos y el colesterol LDL) con la ingesta de manzanas frescas enteras o manzanas secas, aunque no con jugo de manzana; otro estudio de cohorte que siguió a casi 75.000 hombres y mujeres suecos durante 10 años encontró una asociación significativa: se observó un menor riesgo de accidente cerebrovascular en el grupo con mayor ingesta de manzanas en comparación con el de menor consumo”.



En el mismo sentido, la Fundación Española del Corazón sostuvo en un comunicado que aquellas personas “que poseen un nivel más elevado de vitamina C en el plasma presentan menos factores de riesgo cardiovascular y además tienen menos probabilidad de sufrir insuficiencia cardiaca. Podemos encontrar vitamina C en gran cantidad de frutas como frutillas, grosellas, frambuesas, moras, arándanos, cítricos (naranja, limón, pomelo), kiwi, papaya o tomate”.