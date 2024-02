“Queen, solo llevábamos reinas”, la empática iniciativa de un grupo de mujeres santiagueñas

Una iniciativa que se hizo viral en redes sociales y hoy es una gran ayuda económica para mujeres. Enterate más en la nota.

La creadora de esta gran idea fue Anabel, una mujer valiente que buscó la manera de poder hacerle frente a la crisis económica. Hoy mediante una entrevista con Noticiero 7, explicó la asombrosa situación que vivió con su amiga y la incentivó a llevar a cabo este proyecto exclusivo para mujeres.

La idea de organizar esto surgió luego de ver videos en redes sociales: “Vi a una influencer que se trasladaba a otro país en una moto que tenían distintas identificaciones y me quedó la idea”, contó.

Un día, una amiga le pidió que la traslade a un boliche mientras charlaban en el camino, al llegar al lugar ambas presenciaron una discusión de pareja y decidieron quedarse por si surgía un momento de violencia.

Al terminar la discusión, Anabel cuenta que la chica se acercó a ellas para preguntarles si no tenían un teléfono para llamar a un taxi, porque no tenía batería. Ante esta situación la amiga señaló a Anabel diciendo: “Ella es mototaxi” , y la llevó a su casa. Hasta ese momento el emprendimiento no estaba oficializado, solo era una simple idea, en sueños y pensamientos, afirmó la emprendedora.

Tras unas vacaciones que le quedaron pendientes y la falta de dinero, decidió emprender y publicó un flyer que inmediatamente se hizo viral. “No pensé que tantas personas me escriban o me llamen, tuve que buscar más chicas que se sumen a este emprendimiento”, relató.

Un dato importante de remarcar es que cada chica que forma parte de esta movida, son estudiantes y profesionales : manicuristas, radiólogas, obstetras, jugadoras de básquet y fútbol. Cada una ayudándose a crecer mutuamente tanto personal como económicamente.

También, forman parte mamás solteras que buscan salir con sus hijos a pesar de la difícil situación económica.

Con respecto a las medidas de seguridad, los motovehículos cuentan con casco, seguro al día y también métodos como remeras de identificación, comunicar a las pasajeras el modelo del vehículo y el nombre de la conductora destinada.

Se encuentra abierta la convocatoria para todas aquellas mujeres que deseen formar parte y cuenten con toda la documentación correspondiente para circular por la provincia.

Para todas aquellas mujeres que desean adquirir sus servicios pueden hacerlo a través del número: 3853047082.