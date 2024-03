Causa Vialidad: CFK exhibió la opinión del Procurador del Tesoro de Milei para reclamar su absolución

Según difundió la ex presidenta, el año pasado le encargó a Rodolfo Barra, hoy funcionario nacional, su opinión sobre el expediente en el que está condenada.

A horas de que su defensa reclame su absolución en la causa por la que fue condenada a seis años de prisión, Cristina Kirchner dio un golpe de efecto este miércoles, en sus redes sociales: publicó un dictamen encargado a Rodolfo Barra, el hoy Procurador del Tesoro, antes de llegar a su cargo, en donde el jurista rechaza que pueda atribuírsele responsabilidades de fraude en la supervisión de los contratos entregados al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz entre 2003 y 2015. Allí, Barra sostuvo: “el Presidente no tiene responsabilidad administrativa ni penal en el caso”.

“Quiero compartir con ustedes el Dictamen Experto Legal que solicité el año pasado al Dr. Rodolfo Carlos Barra sobre las responsabilidades de la Presidencia de la Nación en materia de control o supervisión en los procesos licitatorios de obras públicas de la Dirección Nacional de Vialidad, así como también sobre la legalidad del decreto 54/2009; por ser los supuestos de la sentencia que me proscribió en 2022. Mañana, el Dr. (Carlos) Beraldi presentará el dictamen en la audiencia de apelación ante la Casación. No sólo quería tener la opinión de un teórico del derecho, sino de alguien que tuviera una amplia experiencia en la cosa pública”, afirmó la ex mandataria.



Según destacó, “el Dr. Barra integró la Comisión Redactora de la Reforma Constitucional de 1994, fue Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Presidente de la Auditoría General de la Nación, Ministro de Justicia y Secretario de Obras Públicas, entre otros cargos (junto al dictamen, podrás ver también su Currículum Vitae). Como todos saben el Dr. Barra, que fue designado por el Presidente Javier Milei como Procurador del Tesoro de la Nación, es tal vez el mayor experto en materia de Derecho Administrativo del país y, además, ha participado y participa de espacios políticos de los que siempre he sido opositora”.

Y completó: “Es de público y notorio que nuestras ideas y nuestra militancia política son diametralmente opuestas, pero los textos de la Constitución y de las leyes dictadas en su consecuencia, en esto sí coincidimos con el Dr. Barra, deberían ser iguales para todos. He aquí uno de los principales problemas del país y tal vez explica mejor que nada la inédita situación que hoy vive nuestra Patria. La profundidad del análisis del dictamen lo convierte en una verdadera pieza del derecho. Les recomiendo que lo lean”.

No obstante, Cristina Kirchner dejó un punteo para “los ansiosos o los sin tiempo” que hizo la Inteligencia Artificial, algo que ya usó con la carta de 33 páginas que difundió hace unas semanas. “Les aclaro que estoy fascinada con eso”, comentó.