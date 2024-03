Vanessa Kirby protagonizará la adaptación de la novela "The Night Always Comes"

Se trata de una adaptación a la pantalla grande de la novela escrita por Willy Vlautin.

La actriz nominada al Oscar Vanessa Kirby ('Napoleón') interpretará el papel principal en el próximo drama de suspense de Netflix, 'The Night Always Comes', película basada en la novela homónima de 2021 de Willy Vlautin.

Kirby, quien recientemente supimos que interpretará a Sue Storm/Mujer Invisible en la película de Marvel Studios 'Fantastic Four', interpretará el personaje de Lynette, una mujer de clase trabajadora que se embarca en una búsqueda de 24 horas para saldar viejas deudas y recaudar suficiente dinero para mantener un techo sobre su cabeza.

La cinta será dirigida y producida por Benjamin Caron, quien ya trabajó con Kirby en 'The Crown'. Sarah Conradt adaptará el guion, en una producción de Kirby, Gary Levinsohn, Ryan Bartecki, Jodie Caron y Lauren Dark. Se espera que la producción tenga lugar en mayo en Portland.

Vanessa Kirby