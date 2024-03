Video: Furia tuvo un momento hot con Mauro en la fiesta de Gran Hermano

La jugadora más polémica de la casa y el gerente de marketing no se despegaron ni un momento esta noche. Sus compañeros quedaron sorprendidos al ver el beso entre los dos.

Como todos los viernes, los participantes tuvieron una nueva fiesta en Gran Hermano (Telefe) y Juliana Scaglione fue quien se llevó toda la atención. Furia estuvo muy cerca de Mauro, uno de los nuevos concursantes, bailaron juntos, no aguantaron las ganas y se dieron un apasionado beso que encendió el reality.

El momento fue capturado por una de las cámaras del salón y causó repercusión en redes. El primero en tomar la iniciativa fue el gerente de marketing, que le agarró la cara a la doble de riesgo para besarla. “Pará bolud...”, acotó la entrenadora, que después le siguió la corriente al modelo.

El beso, que duró aproximadamente 15 segundos, no pasó desapercibido tanto para los demás integrantes de la casa como para los fanáticos del reality. “Cata me va a matar”, comentó Furia. “Se re comieron”, “ningún boludo el nuevo” y “Furia no pierde el tiempo”, fueron algunos de los comentarios.

A pesar del revuelo que generó el momento, no es la primera vez que Mauro se besa con la participante. Este martes, el nuevo hermanito y la jugadora más polémica de la casa se besaron en los pasillos antes de ir a dormir. “¡Se rechaparon!”, había exclamado Rosina Beltrán, que vio la secuencia. “No, fue un beso nada más”, dijo la líder de la casa. Inmediatamente, el exrugbier redobló la apuesta y fue a buscarla de nuevo.