No me mandes audios, mejor conversemos

Con las "notas de voz" el verdadero diálogo es cada vez más infrecuente.

Por Graciela Baduel, en diario Clarín

En la era de la comunicación unidireccional, ya casi no hay conferencias de prensa porque los funcionarios se expresan a través de X. Tampoco necesitan de una agencia informativa oficial. A nivel doméstico no es muy distinto. Los mensajes de voz (eso que comúnmente llamamos “audios”) han desbloqueado un nuevo nivel de soliloquios.

Sin el límite de tiempo que solía imponer el contestador, que directamente mandaba un piiiip cuando nos pasábamos de la raya, los audios se han convertido, para muchos, en un dolor de cabeza. A otros nos despiertan bronca.

¿Cuándo fue que empezamos a considerar que si un amigo te llama por teléfono sin consulta previa está invadiendo tu privacidad? Si así fuera no sería tan amigo. Y en todo caso, gracias a la tecnología podemos ver quién intenta comunicarse y no atender si no es momento oportuno.

La realidad indica que cuando en el celu suena por sorpresa el tono de llamada se trata de una promoción o de una encuesta. Ustedes son muy jóvenes, pero hubo un tiempo en el que oir la campanita del teléfono fijo te permitía fantasear con que del otro lado estaba la persona de tus sueños.

Pero volvamos a las “notas de voz”. Días pasados, un usuario de la red del pajarito contó: “Saludé a mi vieja. Empezó a grabar un audio a las 18.43. Son 18.52 y sigue. Espero que no sea nada grave”. Mi mamá ya no está, pero tengo contactos que me graban audios de seis o siete minutos mientras, se nota, están haciendo otra cosa.

Recibo entonces una especie de podcast personalizado de cualquier duración imaginable, cuyo tema desconozco hasta que doy play. Y en el que literalmente no puedo meter ningún bocadillo, ni expresar opinión o empatía.

En los Estados Unidos, el tema llegó a debatirse en los medios. La experta en etiqueta Elaine Swann aseguró que las notas de voz no deben usarse para monólogos largos.

En otro artículo se afirmó recientemente que los mensajes de audio eran “indulgentes” y podían “fomentar el egoísmo”. Un titular de The Spectator describió su ubicuidad como una “tiranía”.

Sherry Turkle, psicóloga del Instituto Tecnológico de Massachusetts, observó que en las notas de voz la gente se siente menos vulnerable, porque no pueden surgir ningún desacuerdo ni preguntas inesperadas. Incluso hay audios “autoeditados”, que se escuchan antes del “send” como para asegurarse de decir exactamente lo que se quiere. Espontaneidad cero.

Yendo a las estadísticas, investigadores australianos descubrieron que el 87% de los encuestados de entre 18 y 26 años prefieren manejar diálogos desagradables por mensaje de texto; y que el 49% asegura que las llamadas telefónicas les producen ansiedad.

Por mi parte, no creo que se trate de un tema generacional. Familiares, amigos y conocidos de todas las edades recurren a los audios cada vez más. Nadie duda de que resultan una ventaja en algunas ocasiones. Pero siempre que se pueda, es mejor conversar.