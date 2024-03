Lucas Biglia y un palo para el Papu Gómez: “Jamás me mandó un mensaje ni me llamó”

El ex mediocampista recordó la lesión que le generó su compatriota en 2018.

Lucas Biglia, ex mediocampista de la Selección Argentina, apuntó contra Alejandro “Papu” Gómez al recordar la lesión que le provocó en 2018, en un partido de Milan contra Atalanta en Italia, al afirmar que nunca se comunicó con él para disculparse.

Consultado por lo ocurrido cuando Gómez le propinó un duro rodillazo en la espalda, Biglia respondió: "Recién me lo volví a cruzar hace 20 días. Mi hijo lo ve y me dice, ‘papá, me quiero sacar una foto con el Papu’. Y… andá a sacártela, ¿qué le iba a decir, que no porque una vez me rompió todo?".

En declaraciones a La Nación, agregó: "Pero antes, por intermedio de amigos, Denis me pidió permiso para hablar con él. Y el ‘Papu’ le dijo que estaba todo bien, que tenía la mejor conmigo. Él dijo eso… pero jamás me mandó ni un mensaje ni me llamó nunca".

"Ya pasaron seis años. ‘Loco, mirá, te pido mil disculpas’, algo así. Yo no soy rencoroso, pero si te portás así, tengo que pensar que no lo hiciste de buena fe. Alessio quería la foto… y tiene la foto, jajaja", finalizó Biglia.