De la Argentina para el mundo: el Grupo Uno Led apuesta por Santiago

La empresa brinda empleo a muchos jóvenes en la industria de pantallas LED.

El Grupo Uno Led es una empresa instalada en Santiago que genera empleo y también se dedica a fabricar pantallas Led que son exportadas para distintos países y para otras ciudades de Argentina. Javier Miranda, el CEO de la empresa, dijo que haberse instalado en esta provincia le permitió crecer y apuesta a generar empleo genuino con proyección de futuro.

Javier se considera emprendedor y una persona humilde, a quien le atrae los valores del santiagueño: la transparencia, la calidez y la humildad. “Esos son valores que quiero para mi empresa”, indicó.

“El Grupo Uno Led es una empresa de trabajo que hace las cosas diferentes. Yo nacía en Villa Tesei, de Buenos Aires. No me quejo de mis orígenes y mi infancia. Crecí en un hogar muy humilde, con una vida dura que no tenía todas las necesidades. Pero siento que se puede apostar y crecer, como lo hicimos nosotros con esfuerzo y trabajo”, explicó.

Fue en el año 2022 que participó de una expo en el Nodo y de ahí decidió instalarse en la Provincia. Eso lo animó a invertir, trabajar y fabricar para distribuir para todo el país. “En el año 2022 participé de una expo en el Nodo. Me gustó la onda del santiagueño, y luego hablamos con el gobernador, le explicamos lo que hacíamos. Nos ofreció instalarnos acá en Santiago y nos animamos, invertimos. Caminar tranquilo por Santiago no tiene precio. Esta ciudad tiene otras cosas, es atrapante, vinimos a trabajar y ahora fabricamos aquí y distribuimos para todo el país. El concepto del santiagueño está lo que yo quiero para mi empresa: es cálido, transparente. De aquí llevamos para todo el país. Me veo con más trabajo en los próximos años”, puntualizó.

Conocé su historia aquí: