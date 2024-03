¿Qué significa el ronroneo de los gatos?

El gato doméstico es el único felino que ronronea en la interacción con los humanos, y así puede expresar felicidad, dolor o hambre. Es un tipo de comunicación que se desarrolló con la domesticación y que produce una emoción positiva en la persona que lo recibe.

El ronroneo es exclusivo de algunos felinos. Solo lo pueden emitir el chiita, el puma, el ocelote y el gato común. Su sonido suele embelesar y relajar a muchas personas, pero no siempre está asociado a un estado de tranquilidad en el animal. También puede aparecer en situaciones de estrés o dolor. En cualquier caso, siempre se trata de una vocalización con fines comunicativos que está rodeada de misterio. “Todavía se desconocen muchos detalles sobre la razón por la que lo hacen y cómo se produce. Lo que sí se sabe es que se produce debido a que los gatos tienen unas almohadillas de tejido graso en la laringe que les permite emitir sonidos de bajas frecuencias”, explica Stefania Pineda, veterinaria especialista en medicina del comportamiento y bienestar de los animales, profesora del Departamento de Producción Animal de la Facultad de Veterinaria de la Complutense y encargada de la consulta de comportamiento animal de esta universidad madrileña.

El ronroneo felino va más allá de un mero sonido gutural que emiten de forma anecdótica. “Para que se produzca, el cerebro tiene que controlar los músculos laríngeos que se contraen con el fin de modular la entrada del aire”, aclara Pineda.

La frecuencia sonora del ronroneo gatuno es baja; se produce entre los 25 y los 30 Hz. “Generalmente, sucede en contextos positivos de calma, cuando el gato está sobre su dueño, como en el regazo o en el pecho. Se acompaña de un lenguaje corporal determinado; la relajación de músculos faciales y los ojos entrecerrados”, describe la veterinaria. El ronroneo puede ir acompañado del amasado o típico mullido con las zarpas, pero no necesariamente. “Es un contexto en que el gato muestra su confianza a la persona con quien está, pero también se puede producir en otras situaciones, como cuando hay estrés, dolor o hambre”, explica esta especialista.

¿Los felinos solo ronronean con las personas? “También se puede producir entre gatos, pero, generalmente, en el contexto de convivencia doméstica, todas las vocalizaciones de los gatos tienen como objetivo comunicarse con los humanos, incluso cuando maúlla”, aclara la experta en comportamiento animal. “Hay gatos que ronronean más fuerte que otros, no se sabe la razón, pero puede ser debido a que tengan unas almohadillas en la laringe más grandes. Otros apenas ronronean, lo que no significa que no estén a gusto con la persona”, matiza esta especialista, que determina la edad a la que estos animales comienzan a emitir este sonido característico: “Pueden hacerlo desde cachorros, con dos o tres meses de edad, como una función social que sirve para reforzar el vínculo con su camada”.

El ronroneo entre los gatos:

El gato que todavía está con sus hermanos puede ronronear para llamar la atención de su madre. “Pretende despertar una emoción positiva en ella para garantizar su alimentación y cuidado. Al mismo tiempo, permite que el gatito sea detectado por ella, para evitar el riesgo de que lo localice un depredador”, asegura João Pedro Monteiro, experto en medicina del comportamiento de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. El gato es el único felino que ronronea en la interacción con los humanos. “Es un tipo de comunicación que se desarrolló con la domesticación y que produce una emoción positiva en la persona que lo recibe, por lo que se ha llegado a decir que alivia la tristeza”, asegura Monteiro. También se especula con la posibilidad de que el ronroneo sea curativo para el propio felino. “No hay estudios concluyentes al respecto, pero se ha comprobado que también ronronea cuando tiene dolor y que podría hacerlo para sentirse mejor”, explica el experto.