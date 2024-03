“No hay un mes que baje de las cinco cifras”: exarquero ahora es furor en OnlyFans

Se retiró del fútbol y participó de un reconocido reality. El ex arquero español Miguel Guerrero recaudó más de 85 mil euros desde que comenzó a vender contenido a través de la plataforma.

Miguel Guerrero, quien hasta hace poco custodiaba el arco del Vélez CF en Málaga, ha dado un giro de 180 grados a su carrera profesional al adentrarse en el mundo del contenido para adultos a través de la plataforma Only Fans. A un año de haber tomado esta decisión, el ex arquero compartió con Equipo de Investigación detalles sobre su nueva vida y cómo esta elección ha repercutido en su economía.

“No hay un mes que baje de las cinco cifras”, confesó Guerrero, evidenciando que sus ingresos han sobrepasado todas las expectativas. En solo seis meses logró captar a 10 mil suscriptores en la red social en cuestión, quienes pagan por acceder a contenido exclusivo que él mismo produce desde un departamento convertido en estudio fotográfico. Desde julio de 2023 hasta febrero de 2024, el español ha acumulado 86.272 euros, provenientes tanto de suscripciones estándar, valoradas en 9,99 euros mensuales, como de interacciones especiales ofrecidas a ciertos seguidores.

La plataforma, conocida por su contenido para adultos, se ha convertido en una fuente de ingresos significativa para Guerrero. “Me ofrecieron 500 euros por tomarme un café y estuve una hora con esa persona”, compartió. Lo curioso del encuentro es que el interés del fanático no era de índole sexual; simplemente buscaba conocerlo y compartir tiempo con él. Según Guerrero, “Esa ha sido la única vez que he tenido un encuentro con una persona” de la red social.

Inicialmente, el contenido que Guerrero ofrecía era más bien suave, pero con el tiempo fue incrementando la intensidad. “Cada vez más aumentando un poquito más y un poquito más... vas generando ese morbo en la gente”, afirmó, viendo ahora a Only Fans como una verdadera salida laboral. Durante una entrevista con W Radio Colombia meses atrás, el ex portero fue claro al decir que el éxito en la red social requiere de contenido explícitamente sexual: “Si tú quieres mostrar un contenido no sexual no vas a conseguir nada porque en OnlyFans es porno”.

Además, reveló que su principal audiencia es el público homosexual, hacia el cual mantiene una actitud de apertura y disposición para crear contenido que resulte de su interés.

Fuera de la plataforma, Guerrero ha explorado otros horizontes en la industria del entretenimiento para adultos. Recientemente, anunció el lanzamiento de su primera película pornográfica, grabada en un hotel en Estambul. Este nuevo proyecto ha capturado la atención de sus seguidores, quienes pueden solicitar acceso al filme a través de los enlaces compartidos en sus redes sociales y en su descripción de Only Fans.

“MI PRIMERA PELÍCULA PORNO (20 min) Pídemela por privado dónde ya sabes…. Link en mi perfil. Trailer más extenso en mi TELEGRAM (haz click en el enlace de mi última historia)”, escribió en sus redes sociales.

La trayectoria futbolística de Guerrero, antes de su incursión en el mundo de Only Fans y el cine para adultos, fue prominente. Defendió los colores del Vélez CF, en donde se destacó como titular indiscutible, aportando más de 2.000 minutos en el campo a lo largo de 25 partidos en su última temporada. Su carrera deportiva también incluyó pasos importantes por equipos como el Xerez CD, San Roque de Lepe, Écija, Arcos, y el San Fernando, siempre mostrando un compromiso y pasión por el juego que hoy día ha redirigido hacia nuevos horizontes profesionales.