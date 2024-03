Moby anunció la salida de su nuevo disco

Como adelanto, compartió el primer single de difusión, "Dark Days", junto a la cantante y compositora Lady Blackbird.

Moby anunció el lanzamiento de un nuevo álbum de estudio titulado Always Centered At Night que saldrá el próximo 14 de junio. Como adelanto, el músico, productor y activista compartió el primer single de difusión, “Dark Days“, junto a la cantante y compositora de soul-jazz Lady Blackbird.

Según un comunicado, el LP contará con la colaboración de un artista diferente en cada pista, incluido el fallecido poeta y activista británico Benjamin Zephaniah, así como canciones previamente lanzadas con una lista variada de colaboradores como Gaidaa, José James, Akemi Fox, Serpentwithfeet y Aynzli Jones.

Moby también anunció una gira

Sobre su nuevo proyecto, Moby declaró: “Durante los últimos 30 años he trabajado con increíbles cantantes, desde David Bowie hasta Freddie Mercury, Gregory Porter hasta Jill Scott. Always Centered At Night continúa mi amor por colaborar, pero se enfoca en trabajar con increíbles cantantes que quizás no sean tan conocidos como David Bowie y Gregory Porter”.

Por otro lado, el artista anunció su primera gira en más de 10 años para celebrar el 25 aniversario de su disco Play. El LP, lanzado el 17 de mayo de 1999, incluyó clásicos como “Porcelain”, “Natural Blues” y “Why Does My Heart Feel So Bad?”, con un sinfín de samples y referencias, ganando numerosos premios y convirtiéndose en el álbum bisagra en la carrera del músico.

Moby – Always Centered At Night:

01. on air (feat. serpentwithfeet)

02. dark days (feat. Lady Blackbird)

03. where is your pride? (feat. Benjamin Zephaniah)

04. transit (feat. Gaidaa)

05. wild flame (feat. Danaé Wellington)

06. precious mind (feat. India Carney)

07. should sleep (feat. J.P Bimeni)

08. feelings come undone (feat. Raquel Rodriguez)

09. medusa (feat. Aynzli Jones)

10. we’re going wrong (feat. Brie O’Banion)

11. fall back (feat. Akemi Fox)

12. sweet moon (feat. Choklate)

13. ache for (feat. José James)