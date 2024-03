Fallo inédito: deberá pagarle más de 12 millones de pesos a su ex marido por difamarlo en redes sociales

Es la primera vez que la Justicia santiagueña dicta una condena a una persona por injuriar a otra mediante redes sociales.

Luego de un litigio de aproximadamente tres años, un juez condenó a una mujer a pagar un resarcimiento de $12.800.000 a su exmarido luego de haberlo injuriado a través de publicaciones en redes sociales.

El abogado querellante, Dr. Rolando Gómez Vélez, habló con Noticiero 7 y explicó que se trata de un fallo ejemplar, que sienta precedentes en la justicia de Santiago del Estero.

“Esto ha sido una odisea judicial. El proceso comenzó antes de la pandemia, cuando una mujer, no contenta con la separación de su pareja, comenzó a escracharlo mediante numerosas publicaciones en redes sociales”, contó el Dr. Gómez Vélez.

“Él, cansado de estos escraches, se contactó conmigo con el objetivo de frenar este tipo de publicaciones que lo injuriaban. Entonces enviamos una carta documento para intimarla al cese de las publicaciones, en cualquier medio, bajo el apercibimiento de iniciar las acciones penales y civiles. Ella hizo caso omiso, no contestó la carta documento y dio pie a realizar la denuncia por calumnias e injurias. Todo esto quedó asentado en el Ministerio Público Fiscal de La Banda”, relató el profesional.

También señaló: “estas presentaciones posibilitaron el secuestro del teléfono celular de ella. De esta manera se pudo constatar que ella era la titular de las cuentas con las que se realizaban estas publicaciones injuriosas. Con eso, más las capturas de pantallas que tenía mi cliente de esas publicaciones, se pudo comprobar la culpabilidad”.

“Pedimos ante el juez el resarcimiento por los daños y perjuicios y el cese de las publicaciones. Pero en realidad, el juez no puede obligar a alguien a no hacer esto si la persona no quiere. Pero sí puede obligarla a pagar la indemnización en concepto de daño moral causado al honor, el buen nombre y la dignidad de mi cliente, entendido esto como un derecho personalísimo de raíz constitucional, que debe tener efectivamente una tutela procesal efectiva”, remarcó el abogado de la víctima.

Gómez Vélez también explicó que su cliente se dedica al comercio y estas publicaciones le provocaron una notable disminución en su cartera de clientes. Esto significó una perdida económica que ronda el monto de la indeminación que deberá pagar la mujer. “Al juez no le ha quedado otra opción que fallar a favor de mi cliente. Más allá de que las injurias hayan sido verdaderas o falsas, lo que hacen es menoscavar el honor, independientemente de qué es a lo que se esté refiriendo”, aclaró.