Yuyito González no soportó ver la serie de Guillermo Coppola y expuso lo que más le molestó

La conductora criticó la ficción sobre la vida del representante, con quien tuvo una hija, y contó qué fue lo que menos le gustó de la pieza.

En los últimos días, Guillermo Coppola está siendo noticia por el estreno de su serie Coppola, el representante (Star+), y así como hubo personas que destacaron la creación de Ariel Winograd, otras no quedaron tan conformes. Ese es el caso de Amalia “Yuyito” González, quien tuvo una hija con el exmánager de Diego Maradona.

En diálogo con Socios del espectáculo, la exvedette reveló que dejó de mirar la biopic porque no le gustaron varias cosas que vio.

“Vi mis partes sí y tengo dos imágenes. Con respecto a las escenas que tenían que ver con un sketch, que supuestamente hago con un humorista que podría ser Porcel, es un poco grotesca, pero simpática”, comenzó diciendo.

Por otro lado, aseguró que no le gustó que Mónica Antonópulos, la actriz que la encarna, dijera tantos insultos: “La del insulto, bueno, ponele en algún momento habrá sucedido. Pero después vi otros insultos que son como un montón. Yo no me veo, no me veo hablándole de esa manera, o habiéndolo dicho”.

Luego hizo referencia a la escena en la que le cuenta en Nápoles a Coppola que está embarazada y él le da a entender que prefiere no tener el bebé. “En esa en la que estoy embarazada de nuestra hija y él me está diciendo: ‘No, bueno, pensalo bien, ¿te parece?, por ahora no, yo tengo una hija’. O sea, ahí es como que me está queriendo inducir a que no lo tenga y eso no sucedió jamás, pero ni parecido, todo lo contrario”, desmintió.

Apenada, reveló: “Te soy sincera, lloré por eso, al ver esas imágenes, porque a mí me dolió. Me dolió que trascienda algo que no es así y que toca mi corazón, toca a mi hija, a lo que ella conoce de sus padres”.

“De verdad, nunca no quisimos tener hijos, al contrario. De hecho yo recuerdo que justamente no quedaba embarazada y me acuerdo de que en ese momento había ido a mi doctora y me había dado no sé qué hormona porque con Guillermo queríamos”, aclaró la conductora de Empezar el día.

Por qué Yuyito González dejó de ver la serie de Guillermo Coppola

El periodista le preguntó si piensa ver la serie entera y “Yuyito” respondió con total honestidad: “Y, no sé porque yo también tengo una imagen de Guillermo y de su vida ya sin ser parte que no me gustaría cambiar”.

Y enfatizó: “Es como que yo ya tengo armada mi película y no sé si tengo ganas de desarmarla con cosas que puedo ver y que no me suman. Yo me cuido mucho la cabeza y mi corazón, entonces no tiene sentido sumarme información por más de que sea ficción”.

Por último, concluyó: “Me quedo con todo esto, de que es familia, el padre de Barbie, el abuelo de Jose, mi ex y todo bien. No tengo necesidad de incorporar info”.