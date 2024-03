"Existe la versión de que el cepo cambiario se levanta antes: el domingo de Pascua"

Así lo expresó Osvaldo Granados en su columna diaria que se emite por Radio Panorama.

"The Economist, uno de los medios más importantes del mundo, calificó los 100 primeros días de Milei como moderadamente positivos, se refieren al superavit fiscal que se hizo con licuación de gastos y en un 25% por motosierra", comentó en primer término.

Granados comentó que hay "cierta euforia en los mercados, viene bajando notablemente el Riesgo País, los bonos valen 50 dólares la lámina de 100 y siguen muy firmes. Pero hay una versión que el cepo cambiario se levanta antes y que se anunciará el domingo de Pascua. yo no lo creo porque no hay reservas suficientes, menos de 25 mil millones de dólares no puede haber. Me cuesta creerlo, pero esa es la versión, veremos por dónde pasa la historia".

Destacó que la desocupación "no cayó mucho" y explicó que en los datos del ministerio de Trabajo "en 10 años el empleo privado en blanco subió 7% y el empleo público el 24%, el triple. El monotributista se incrementó en un 53%, que es una forma de arreglarsela para pagar menos. No hubo inversiones importantes en Argentina, hay Pymes que no toman en blanco por temor a los juicios laborales".

"El consumo masivo cayó un 5% en febrero y en marzo sigue para abajo. En los supermercados las primeras marcas cayeron hasta 40% y se está comprando marcas B, C o marcas propias. Mientras tanto los precios no bajan. Si bien después del 15 de marzo no se ven tantas subas, hay que estar atentos a la primera semana de abril, donde se va a ver una movida de precios del consumo masivo, porque son productos perecederos y el consumo está pinchado", explicó.