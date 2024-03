Cómo le fue a la Selección Argentina la última vez que jugó sin Messi

La Pulga, quien arrastra una lesión muscular, se perderá los amistosos de la Albiceleste frente a El Salvador y Costa Rica, en la gira por Estados Unidos.

La Selección Argentina no tendrá a su capitán en los próximos amistosos: Lionel Messi arrastra una lesión muscular y no estará en los duelos contra El Salvador y Costa Rica en Estados Unidos. De esta manera, la Pulga vuelve a perderse un partido con la Albiceleste.

El último antecedente de la Selección Argentina sin Messi fue en la victoria por 3-0 frente a Bolivia, como visitante en la altura de La Paz, por la segunda fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en septiembre de 2023.

En aquella oportunidad, la Pulga -quien venía de ser héroe en el debut contra Ecuador con un golazo de tiro libre- arrastraba una molestia muscular y Scaloni decidió preservarlo para el duelo frente al conjunto boliviano.

Luego, en la siguiente fecha de Eliminatorias en octubre, el astro rosarino arrancó como suplente e ingresó en el segundo tiempo en la victoria por 1-0 contra Paraguay en el Monumental.

La lesión de Lionel Messi que lo dejó afuera de los amistosos de la Selección Argentina

Lionel Messi acusó una "pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha" en el duelo de Inter Miami frente a Nashville FC por la Concacaf Champions Cup, encuentro en el que salió a los cinco minutos del segundo tiempo. De esta manera, no estará a disposición de Lionel Scaloni para los amistosos contra El Salvador y Costa Rica.

Los amistosos de la Selección Argentina en Estados Unidos

Selección Argentina vs. El Salvador - 22 de marzo en el Lincoln Financial Field

Selección Argentina vs. Costa Rica - 26 de marzo en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum