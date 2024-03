Terror en una escuela de Santa Fe: una nena encontró una bala en una cajita

Ante el hecho activaron un protocolo de seguridad, pero luego las clases continuaron debido a que no hubo amenazas.

Este jueves una escuela de la ciudad santafesina de Funes vivió una situación atípica que dejó a todos los alumnos y docentes pasmados, luego de que una niña encontrará una bala dentro de una cajita apoyada sobre el lado externo de una ventana de su salón. Por ello se activó un protocolo de seguridad, que a los pocos minutos se canceló.

Dicha decisión fue tomada luego de que la alumna que asiste al turno tarde, se acercara a la maestra con la vaina servida, lo que de inmediato generó alerta y derivó en una maniobra de seguridad que tan solo quedó en una simple anécdota debido a que la situación no pasó a mayores.



El momento de temor que vivió la escuela Nº 125 causó estupor en las autoridades, tanto del colegio como del Ministerio de Educación, que informó para generar más tranquilidad, que ese elemento no estaba acompañado de ninguna nota ni amenaza.

“La escuela sigue con clases y para llevar tranquilidad a las familias, no hay notas ni amenazas. Igual, enseguida se activó el protocolo, el equipo directivo dio aviso al 911″, especificó Daiana Gallo Ambrosis, secretaria de Gestión Territorial Educativa del Ministerio.



No obstante, dicha comunicación no llevó tranquilidad a los padres de los alumnos. Uno de ellos manifestó: “No va a pasar nada, pero tampoco hay que confiarse, mirá cómo está Rosario... y estamos al lado”, dijo según pudo conocer el medio local Rosario3.

En tanto, al accionar de la causa, intervino la Policía de Investigaciones (PDI), que al ser notificada llegó al lugar para secuestrar la vaina y otras medidas de rigor, en medio de la preocupación por el contexto violento que se vive actualmente en Rosario.