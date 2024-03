Video: Migue Granados sacó del aire de Olga a una oyente por un repudiable comentario

El conductor se alteró en medio de su programa tras el relato en directo de una mujer sobre una experiencia en el trabajo; “Te tendrían que haber echado antes”, sentenció-

Migue Granados y su equipo de Soñé que volaba (Olga) vivió un tenso momento al aire del programa de streaming el viernes pasado, luego de que una oyente relatara un episodio que experimentó al ingresar a un nuevo puesto de trabajo. Tras hacer un comentario repudiable sobre las personas con síndrome de Down es que el conductor y dueño del canal, la quitó de inmediato y manifestó su enojo por el mensaje que impartió la mujer.

El programa que conduce Granados es descontracturado, pero siempre mantiene un cierto respeto, algo que defendió sin dudar frente al intento de broma que hizo una de las seguidoras. En medio de la temática del día, en la que cada uno debía contar sus experiencias laborales con sus jefes, en especial algunos hechos con humor, la mujer que se comunicó con el equipo recordó uno de sus primeros empleos, solo que todo terminó mal.

“¿Querés contar tus experiencias jefísticas?”, consultó Granados y la oyente contestó: “Siempre fui la empleada problemática por saber mis derechos laborales”. En ese instante, Lucas Fridman y Sofía Morandi - que también componen el panel - comentaron: “Uy, la sindicalista”.

Tras ello, inició con su historia: “Trabajé en una agencia de autos. Cuestión, es que cuando entré, estaba en un período de prueba, Esto fue gracioso porque me hicieron firmar el contrato y todo. Entonces pregunté: ‘¿Si pasan los tres meses me hacen firmar el nuevo contrato de que quedo efectiva o qué hago de mi vida?’”.

Y agregó: “Y el dueño de la agencia, porque era una franquicia, me dijo: ‘Nunca me preguntaron eso. Así que no sabría decirte’. Y yo ahí le respondí: ‘¿Y qué onda ustedes? ¿Contratan a todos Down que nadie pregunta?’”.

Al término de aquella frase, todos interrumpieron el monólogo de la oyente y Granados antes de cortar la comunicación soltó furioso: “No bueno, pará. Te tendrían que haber echado antes por pelutu***. Es una estu***”. Por su parte, Fridman sostuvo: “Eso está muy mal. No podés hablar así”, e insistió luego de que la sacaron del aire: “No se habla así”.

Lo cierto es que luego del exabrupto desde las redes sociales, los usuarios manifestaron su enojo ante el tipo de insulto despectivo que se utilizó en referencia a las personas con ese síndrome. “Migue tiene humor negro, pero hasta él entiende que eso no va”; “Cortó la llamada, qué tipazo”; “Está mal tomarlo como insulto. Él actuó bien” e “Indignado porque estas cosas sigan”, fueron algunas de las opiniones al respecto.

Asimismo, se hicieron presentes quienes indicaron que se trataría de una especie de publicidad “encubierta” y que todo esto terminó por ser un mensaje a toda la comunidad espectadora del programa, sobre cuestiones y discursos que no están bien vistos.

En tanto, cabe recalcar que el 21 de marzo, 24 horas antes de que sucediera esta llamada, se conmemoró el Día Internacional de las personas con Síndrome de Down, la cual se celebra desde 2006 y que fue reconocida por las Naciones Unidas (ONU) el 19 de diciembre del 2011. Según la organización, El síndrome de Down es una “alteración genética causada por la existencia de material genético extra en el cromosoma 21 que se traduce en discapacidad intelectual”.