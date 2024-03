Los 10 valores de Messi para la crianza de los niños

La estrella del fútbol mundial es un ejemplo inspirador dentro y fuera del campo de juego. Cuáles son los pilares esenciales para transmitir a los hijos para ser buenas personas y tener éxito en la vida.

Lionel Messi es el ídolo de todos y una leyenda. Su nombre resuena en los estadios, en las calles, los hogares y los corazones de millones. Todos lo admiramos. Su extraordinaria habilidad con la pelota y sus innumerables triunfos lo convirtieron en una leyenda viva del fútbol. Pero “La Pulga” es mucho más que eso: sus valores trascienden el ámbito deportivo.

“Me preocupa más ser buena persona que ser el mejor jugador del mundo”, dijo Messi y mejor que decir es dar el ejemplo. La historia de su vida tiene numerosas lecciones de perseverancia, familia, empatía, liderazgo y humildad, entre otras, que pueden moldear e inspirar a las generaciones más jóvenes no solo a soñar en grande, sino a actuar con integridad, respeto y dedicación.

¿Qué enseñanzas de Messi serían las más importantes para los niños para ser buenas personas, felices y exitosos? Son diez valores fundamentales que Messi encarna y cómo estos pueden ser esenciales en la crianza y educación de los niños de hoy. Si hay una persona a la que escucharían nuestros hijos, ese sería Messi.

Así, La Pulga, además de ser el ícono mundial del fútbol, se convierte en un maestro de vida, cuyas lecciones van más allá de lo que cualquier juego podría enseñar. Una figura que demuestra que la verdadera grandeza nace no sólo de la victoria, sino del carácter y los principios que definen a un individuo tanto dentro como fuera del campo de juego.

En el libro Messirve, de Verónica de Andrés y Florencia Andrés, las autoras imaginan una charla con el campeón del mundo en la que promueve a los niños los diez valores más importantes para la vida.

Diez valores fundamentales de Messi para la crianza

1. La perseverancia

A Messi le preguntaron en una entrevista radial qué le diría a su yo de 16 años. “Que nunca renuncie a sus sueños, porque al final va a tener la recompensa más deseada”, contestó. Entonces, ¿Cómo mantuvo su sueño vivo a pesar de todos los problemas que tuvo en sus inicios? ¿Cuál fue su secreto? No darse por vencido.

La perseverancia que promueve el astro argentino es fundamental para alcanzar los objetivos, incluso ante los reiterados fallos. La historia de Messi y su constancia, pese a los desafíos físicos y profesionales, sirve como ilustración de este valor. La perseverancia se refleja en el empeño y la resistencia frente a las adversidades.

Según Julie Lythcott Haims, ex decana de la Universidad de Stanford, abogada, concejal de Palo Alto, famosa oradora en las charlas TED y autora de How to raise an adult (Cómo criar un adulto), los padres que obligan a sus hijos a lavar los platos y tender la ropa les están facilitando convertirse en adultos responsables y perseverantes.

¿Cómo desarrollar la perseverancia en los niños? Contándoles historias propias para demostrar que hay cosas que son difíciles, animarlos a establecer objetivos a corto plazo, valorar cada paso que den y celebrar sus éxitos, entre otros.

2. La disciplina

Messi tuvo problemas de crecimiento y su principal frase, esa que se repetía constamente era: “Quiero jugar al fútbol”. La disciplina fue clave para lograr sus metas más significativas. La capacidad de Messi para mantener una rutina y someterse a tratamientos físicos rigurosos desde su infancia subraya la importancia de la disciplina como pilar del éxito.

En el libro El cerebro del niño, del reconocido psiquiatra infantil Daniel Siegel, y Tina Payne Bryson, una psicoterapeuta, abordan el concepto de disciplina positiva y enfatizan en la importancia de establecer conexión y comprensión antes de intentar disciplinar.

Sugieren, a su vez, que el niño experimente las consecuencias naturales y lógicas de sus acciones, involucrar al niño en la búsqueda de soluciones cuando ha habido un mal comportamiento y poner límites claros. El cerebro del niño propone técnicas respaldadas neurocientíficamente para ayudar a los niños a desarrollar el autocontrol emocional y conductual de una manera sana.

3. Confianza en uno mismo

La confianza en uno mismo es vital para el desarrollo de las capacidades individuales. Messi, a pesar de las críticas y desafíos, siempre mantuvo una firme creencia en su potencial. ¿Cómo siguió adelante? Poniendo los ojos en la meta y no en los obstáculos. Tampoco prestar atención a lo que digan otros y centrarse en uno mismo.

Según Maritchu Seitún, la psicóloga especializada en la orientación para padres y coordinadora de equipos de Psicología de Niñez y Adolescencia del Centro Médico Domingo Savio en San Isidro, los enormes avances en neurociencias permitieron entender mejor a nuestros hijos y su crianza. Así, educar a través del amor y la confianza mutua, en lugar del miedo al adulto o a perder su amor permite que los adultos utilicen el cerebro integrado, la parte más “humana” del cerebro.

La confianza en uno mismo permite superar el miedo al fracaso y las críticas externas y es el primer secreto para alcanzar el éxito. ¿Cómo fomentarla? Enfocar en los talentos y logros, hacerles saber cuáles son las fortalezas, evitar las críticas con sarcasmo e ironía y animarlos a adquirir nuevas responsabilidad pueden ser grandes consejos.

4. Humildad

La humildad es un valor fundamental para crecer personal y profesionalmente. Messi siempre pensó en su país, en sus raíces, en sus amigos y en todo aquello que lo hace ser quien es. Así, con todos sus logros, La Pulga sigue destacándose por su sencillez y modestia, mostrando que el éxito no debe generar arrogancia.

Charlene Li, una especialista en liderazgo formada en la Universidad de Harvard, la humildad es crucial para las personas que desean tener éxito. “Cuando puedes practicar la humildad a diario, puedes estar abierto a una mentalidad de aprendiz y eso es absolutamente crucial”, afirmó.

“La humildad de Messi también se muestra en su deseo constante de mejorar, de aprender algo nuevo. Es como que él no siente que ya llegó; al contrario, siempre hay un escalón más para subir, algo nuevo por descubrir, para llegar a ser la mejor versión de sí mismo”, dice el libro.

Para criar niños humildes tenemos que fomentarlo desde el hogar enseñando a ser respetuosos con los demás, no creerse mejor que otros, evitar las comparaciones entre hermanos y amigos, animarlos a reconocer los errores y explicarles el valor de ser agradecidos siempre.

5. Empatía

La empatía es “ponerse en la piel del otro”, una capacidad esencial para conectar con los demás y apoyar a quienes lo necesitan. Y es la habilidad que distingue a los líderes de las estrellas. Messi demuestra esa capacidad para ponerse en el lugar de otros, como se marca en sus acciones caritativas y su trato hacia los compañeros y adversarios dentro y fuera del campo de juego.

La empatía del líder, según Paola Cecchi Dimeglio, experta en ciencia del comportamiento de la Universidad de Harvard, es un componente clave en la dinámica de los equipos de trabajo porque permite una comunicación más efectiva y compasiva. Esta habilidad permite sintonizar con el estado emocional del grupo y responder adecuadamente, lo que promueve una mejor conexión y una sensación de pertenencia.

Desde fundaciones, las donaciones durante la pandemia hasta sentir la angustia y el dolor de sus compañeros, Messi es un ejemplo de tener este “superpoder”. ¿Cómo fomentarla? Aceptando las emociones difíciles, contar historias donde la empatía se vea en acción, hablar de sentimientos en la vida diaria, ayudarlos a empatizar y a decir “lo siento”.

6. Amistad

Se trata de darle el valor a las relaciones genuinas y el apoyo mutuo. La amistad entre Messi y otros jugadores como Sergio “Kun” Agüero y Neymar ilustra cómo las relaciones personales positivas son un pilar en la vida, más allá de la competencia.

“Fomentar el valor de la amistad ayuda a los chicos a desarrollar habilidades de vida importantes: cómo llevarse bien con los demás, cómo resolver conflictos, cómo encarar los problemas. Los chicos con estas habilidades son menos propensos a tener dificultades sociales y emocionales cuando sean grandes”, dicen las autoras.

En la Universidad de Harvard, el profesor Arthur Brooks dicta un curso sobre cómo gestionar la felicidad. Allí explica que el ser humano necesita la amistad para sentirse “verdaderamente feliz en la vida”, y son necesarios para el bienestar integral.

¿Se puede ser amigo de un rival? Claro que sí, porque su relación, la confianza y la amistad que los une a Messi y Neymar, por ejemplo, excede el fútbol. Lo más importante para la crianza de los niños es que pasen tiempo con sus amigos, ayudarlos a compartir distintos momentos con ellos, desde ver una película hasta jugar en el parque.



7. Liderazgo

Messi ejemplifica un liderazgo positivo y motivador, basado en el ejemplo y el apoyo más que en las órdenes. Un verdadero líder inspira y une al equipo hacia un objetivo común sin necesidad de autoritarismo.

Según Linda Hill, profesora de la Harvard Business School, y una de las principales expertas en liderazgo del mundo, convertirse en un gran líder es un proceso que se desarrolla al aceptar desafíos, buscar retroalimentación, fomentar conexiones y cultivar la comprensión.

¿Cómo inculcar un liderazgo positivo en los niños? Animarlos a hablar sobre sus emociones y sentimientos, a expresar sus opiniones, trabajar en equipo y permitirles que se equivoquen son algunas claves.

8. Excelencia

No se trata de ser perfecto, sino de esforzarse constantemente por mejorar. Messi, a pesar de su talento innato, nunca dejó de trabajar para superarse, destacando que la excelencia es un camino de mejora continua. Su papá, Jorge, fue uno de los que fomentaron las ansias por esforzarse para dar el máximo.

En Japón, la noción de mejora continua se conoce como Kaizen, y es considerada como el factor crucial para el éxito. Este enfoque se fundamenta en el valor del esfuerzo, un rasgo que ha sido evidente en la vida de Leo desde su infancia hasta su consagración como campeón actual. En lugar de enfocarse en la idea de ser “el mejor”, la filosofía Kaizen nos insta a centrarnos en el esfuerzo constante para alcanzar nuestro máximo potencial en todo momento.

Entonces, dar pequeñas tareas, evitar sistemas de amenazas y castigos, incentivarlos a identificar áreas de mejora e impulsar la autonomía son algunos puntos de partida para formentar la exccelencia.



9. Familia

La familia tiene un valor inestimable y es el soporte fundamental en la vida. A pesar de su estatus, Messi siempre ha mantenido a su familia como su prioridad, mostrando que el amor y el apoyo familiar son esenciales. La familia son las raíces de un árbol porque permiten crecer y sus miembros son grandes reguladores de ánimo y favorece el autoestima.

Según las Naciones Unidas, el tiempo de calidad en familia construye familias más fuertes y conectadas, a la vez que favorece al desarrollo de niños más fuertes y seguros de sí mismos. Para la Ciencia de las Actividades en Familia, las actividades compartidas estimulan el desarrollo neuronal de los niños.

De acuerdo a una de las investigaciones clave de la psiquiatra infantil Joan L. Luby, el desarrollo del cerebro humano está influenciado por experiencias tempranas de la vida.



Es decir, la crianza de los primeros años de vida son cruciales para mejorar el desarrollo del cerebro. El estudio analiza cómo el afecto, el contacto directo, compartir momentos y el entorno agradable influyen en el tamaño del hipocampo, la estructura principal del cerebro involucrada en el aprendizaje y la memoria.

Los padres de Messi le inculcaron valores como el esfuerzo, la disciplina y la búsqueda de la excelencia. Es decir, para él no todas las cosas son iguales. Se esfuerza por transmitir estos mismos valores a sus hijos.

Por ejemplo, en lo que respecta al dinero, algo que él posee en abundancia por ser uno de los mejores jugadores del mundo. Messi quiere que sus hijos aprendan a valorar las cosas. Es como si no quisiera facilitarles las cosas, quizás repitiendo lo que su propio padre hizo con él, enseñándole el valor del esfuerzo.



10. Gratitud



Reconocer y valorar el apoyo recibido es clave para una vida plena. Messi agradece constantemente a quienes han contribuido a su éxito, mostrando que la gratitud amplía la perspectiva y enriquece las relaciones.



En un estudio publicado a fines de 2023, se concluyó que hay una correlación positiva sustancial entre gratitud en la satisfacción con la vida o la felicidad. También se identificaron varios mediadores potenciales, incluido el significado de la vida, el apoyo social y la autoestima.



Jugar el “Desafío de Gratitud de 21 días” es un gran punto de partida porque, 21 días es lo que se tarda en construir un hábito nuevo. Se trata de que, durante esos días, todos los días sin excepción, cada miembro de la familia comparta algo por lo que puede expresar gratitud ese día. Sugerimos elegir un momento donde estén todos juntos, por ejemplo durante la cena.