Felipe Fort rompió el silencio y habló de su intervención en el caso del perro que quisieron faenar

El mediático se expresó a través de sus redes sociales y sorprendrió con un sus declaraciones.

Este fin de semana, una mujer fue denunciada por haber preguntado en una carnicería cuánto le cobraban por faenar a su perro. En un inesperado giro del caso, un mediático intervino en la situación y compartió una reflexión en sus redes sociales.

Felipe Fort es el famoso que se hizo cargo de lo que durante, todo el lunes, se habló en las redes sociales: que él había sido la persona que le mandó mensajes al rescatista del perro luego de que saliera a la luz la situación.

Qué dijo Felipe Fort sobre su intervención en el caso del perro al que pretendían faenar

En su perfil de Instagram, el joven empresario compartió una reflexión de lo que piensa del tema. “No hice nada. No defiendo. Qué tengo que ver yo. Repudio lo que pasó. Siempre salgo lastimado”, escribió en sus historias.

Felipe aclaró que se enteró del tema el mismo día en el que trascendió la noticia y que no provocó ninguna intimidación, como se dijo. “Ahora dicen que amenazo gente. Tengo los chats. Lo único que hablé con este ser, del que me contaron cosas no muy lindas, fue para que baje la publicación porque la señora tiene una enfermedad grave y no está en sus cabales”, expresó.

La persona a la que hacer referencia es Ezequiel Kelo, el hombre que intervino en el rescate del golden retriver afectado, mientras que la señora que menciona sería la mamá de su novia. Esa sería la razón por la que Fort intervino.

“El perro ya había sido rescatado, con lo que estoy de acuerdo ya que no podés tener un perro sin estar en condiciones. Repito, repudio lo sucedido. Por favor, no me involucren en estas cosas porque me hace mal, ya que no tengo nada que ver. Estoy cansado que todo me pegue de rebote. Realmente estoy muy mal”, lanzó.

Te recomendamos: Mujer terminó en la comisaría después que llevó a su perro a una carnicería para que se lo faenen

Sobre el final de su posteo, Felipe dijo que estuvo “muy bien” lo que hizo el rescatista, pero que decir lo que amenazó “Son calumnias”. “Le hablé con mucho respeto y no lo voy a dejar pasar. TENGO LOS CHATS”, advirtió así, en mayúsculas.