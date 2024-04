Enfrentado con Martín Menem, el legislador ya no está al frente de La Libertad Avanza en la Cámara Baja. El oficialismo expone sus fracturas.

Tras el escándalo esta tarde en la Cámara de Diputados en Juicio Político, cuando Martín Menem suspendió la reunión y dejó si efecto la designación de Marcela Pagano como titular de esa comisión, Oscar Zago dejó de ser el jefe de bloque de La Libertad Avanza (LLA) y ya se designó su reemplazo: el cordobés Gabriel Bornoroni. "El bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza decidió que Gabriel Bornoroni sea el nuevo presidente del mismo", expresó la cuenta en X de LLA Diputados, y acompaña con una imagen de la reunión de bloque de esta noche convocada de urgencia, donde no está Zago. El diputado cordobés también confirmó rápidamente que desde ahora comandará el bloque de LLA en Diputados. "Quiero agradecer a todos mis compañeros de La Libertad Avanza por haberme elegido como el nuevo presidente de bloque. Vamos a seguir trabajando para aprobar las leyes que necesita Javier Milei para sacar adelante al país", expresó, para concluir con el ya clásico "VLLC". Esta tarde, Zago impulsó la designación de Pagano como titular de la comisión de Juicio Político con una votación a mano alzada, aunque ya se había apagado la transmisión y se había retirado el secretario parlamentario. Dejó expuesta la fractura en LLA. "Quien tiene las facultades para citar a la reunión constitutiva, también tiene las potestades para suspenderla", dijo más temprano Menem. "La reunión de conformación y elección de autoridades y fijación de días y horas de reunión de la Comisión de Juicio Político, no se llevó a cabo y como consecuencia, la misma no se encuentra constituida", agregó en su cuenta de X. La tensión dejó perpleja a la oposición. Tanto Unión por la Patria como los bloques dialoguistas de UCR y de Hacemos Coalición Federal se mostraron sorprendidos y apuntaron, principalmente a Menem. Pagano afirmó que su "único jefe es Milei", pero por la foto posterior, tanto la diputada como Zago quedaron aislados. La conformación de autoridades, así, deberá esperar hasta el próximo jueves y el oficialismo se autoflagela en la previa de días claves en el Congreso, con el reingreso de la ley ómnibus, que es objeto de intensas negociaciones entre la Casa Rosada, gremios, goberandores y bloques dialoguistas. Te recomendamos: Gabriel Bornoroni es el nuevo presidente de bloque de Diputados de La Libertad Avanza